Respaldan empresarios labor titánica del Gobierno de Adela Román

Acapulco se trasforma de la mano de Adela Román Ocampo, reconocen ciudadanos quienes consideran que las acciones del Gobierno Municipal son acertadas en beneficio de todos los acapulqueños.



En opinión de los empresarios Susana Palazuelos y Raymundo Benítez Buenrostro, el Ayuntamiento realiza una labor titánica para mejorar la seguridad pública, gestionar y realizar obras de infraestructura, promover la inversión privada y la generación de derrama económica a través de la actividad turística.



’Lo que yo he notado y se ve a leguas, gente de muchos lados que no venía por la inseguridad, están comprando condominios y casas. Mucha gente que ahora radica aquí opina que Acapulco está increíble y caminan felices de día y noche por la ciudad, eso lo está logrando Adela’, expresó la reconocida chef internacional.



El constructor Raymundo Benítez, quien integra el Consejo de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Económico del Estado de Guerrero, resaltó las acertadas obras de infraestructura que ejecuta el Gobierno de Acapulco con Adela Román Ocampo.



’Yo veo que se está desarrollando la ciudad, la obra que está haciendo aquí, la última obra grande de Ejido y Constituyentes, considero que esa es una de las mejores, pero también han pavimentado y he visto que han construido y mejorado canchas que son para bien de la ciudadanía’, puntualizó.