Respaldan empresarios turísticos Plan de Contingencia impulsado por Adela Román

No despedir a los trabajadores durante la contingencia por COVID-19, pidió a hoteleros la presidenta municipal Adela Román Ocampo, durante un encuentro con socios de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), a quienes presentó las acciones del plan de contingencia instrumentado por su gobierno.



Durante el encuentro celebrado bajo estrictas medidas de prevención en un hotel de la zona Dorada, la alcaldesa recordó que instruyó la suspensión de cobros coactivos, prórroga en el pago de licencias de funcionamientos hasta el 30 de abril, la condonación de multas, recargos y gastos de ejecución en cobros municipales.



Román Ocampo refrendó su apoyo a los empresarios y operadores de hoteles y empresas turísticas, a su vez les pidió no despedir a sus trabajadores, contribuyendo con el pago puntual de sus salarios para la manutención de las familias que representan.



’Cuenten con todo nuestro apoyo, no están solos, el gobierno municipal está con ustedes y trabajando de la mano con el gobernador, y de la mano con el gobierno de la República’, expresó la primera autoridad de Acapulco.



Los empresarios respaldaron las acciones preventivas para la contención del COVID-19, y solicitaron la intervención de la presidenta municipal como portavoz ante las dependencias federales como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y demás dependencias federales para lograr prórrogas o condonaciones en impuestos y servicios, en apoyo a su economía durante esta contingencia, compromiso que asumió la alcaldesa.



El propietario del hotel Club del Sol, Bernardo Azcárraga, felicitó a Román Ocampo por su sensibilidad y por anticiparse en las medidas preventivas para salvaguardar la vida de los acapulqueños, ’yo apoyo que haya levantado la mano y que haya ordenado que cierren negocios, cierren bares, aunque iba en contra de nuestra economía, yo te aplaudí, empecé a prepararme para quedarme en casa y de mi parte nuestro apoyo por las medidas que se están tomando, y gracias por su sensibilidad’, expresó.



El presidente de la AHETA, José Luis Smithers Jiménez, expresó que ’siempre que los busco, ahí han estado con nosotros; siempre nos han ayudado de acuerdo a sus posibilidades. Vamos muy bien, la presidenta municipal y sus secretarios municipales nos van a seguir apoyando a sus posibilidades, a partir de esta fecha lo escuchamos de viva voz, hay apoyos’, dijo.



Mientras que la presidenta de la Unión de Propietarios de Negocios de la zona Turística de Pie de la Cuesta, Nelly Cienfuegos, comentó que ’vamos con buenas noticias, (hay) caras alegres porque nos dio un poco de esperanza, sobre todo los hoteles que tienen muchos empleados y que en esta temporada se la ven difícil, y para nosotros también porque ya tenemos algo, para llevar buenas nuevas para que los compañeros también sepan’.



La alcaldesa compartió con los representantes del sector turístico los 14 puntos que del Plan Municipal de Contingencia COVID-19, además informó que ella y sus funcionarios de primera y segundo nivel acordaron donar el 50 por ciento de su salario a partir del mes de abril, e invitó a los hoteleros y prestadores de servicios realizar aportaciones para el fondo de apoyo municipal que servirá para adquirir ayuda alimentaria para la gente sin ingresos, en la cuenta Bancomer BBVA 0114-6129-14.