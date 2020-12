Respaldan jóvenes universitarios, profesionistas y emprendedores el proyecto de Mario Moreno

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro., 18 de diciembre.- Al sostener un encuentro con jóvenes profesionistas emprendedores y estudiantes universitarios que apoyan la propuesta que encabeza, el Contador Público Mario Moreno Arcos los alentó a ser los mejores en la actividad que desarrollen, y ante ellos se comprometió a mantener un trabajo cercano que los tome en cuenta. Lo anterior, en respuesta a la solicitud que le hicieron, a fin de que desde el espacio que ocupe les apoye en sus proyectos.



En un diálogo abierto, en el que los jóvenes externaron sus inquietudes, problemas y necesidades, y en donde de manera decidida se comprometieron a apoyar su aspiración a fin de que sea no solo candidato, sino gobernador del estado, el dos veces alcalde de Chilpancingo les narró anécdotas de su niñez, de sus inicios en la actividad política y de su actuación en el servicio público, siendo siempre humilde, honesto y comprometido con los problemas de los guerrerenses, dando su mejor esfuerzo.



Durante el encuentro en el que Mario Moreno interactuó libremente con los jóvenes, les pidió realizar próximas reuniones donde sea posible convivir con más de ellos y ’donde yo pueda explicarles abiertamente quién es Mario Moreno; un encuentro que vaya más allá de formalismos y rigidez y donde podamos compartir y retroalimentarnos unos a otros porque me interesa mucho lo que los jóvenes tienen para aportar’.



Moreno Arcos quien les dijo que siempre ha disfrutado del trabajo de campo, caminar, ver a la gente a los ojos, y ya de cerca compartir directamente sus sufrimientos y necesidades ’porque eso te compromete como nada’ consideró que su experiencia en la vida pública puede servir de ejemplo a muchos jóvenes que buscan progresar en la vida, ya que dijo, ’yo he invertido mucho esfuerzo, trabajo y sacrificios buscando siempre superarme personal y profesionalmente; nadie me ha regalado nada’.



’Hay que ser siempre los mejores en lo que uno hace. Yo de niño vendí cicles, gelatinas y periódicos, y como bolero, siempre me esforcé en ser el mejor y que los zapatos que yo boleaba quedaran lo más brillante. Sólo siendo los mejores vamos a conseguir nuestros sueños, y lo que queremos’, dijo.



Por supuesto, les pidió prepararse académicamente y recalcó la importancia de la constancia y la perseverancia, ’la responsabilidad y la sencillez son también herramientas indispensables’.



El también ex secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, y quien ha ganado las seis elecciones en las que ha participado, dijo que la pasión por servir no se enseña en ninguna Universidad ni se compra en algún supermercado, sino que se construye día a día, cerca de la gente, resolviendo sus problemas y necesidades. Es también, agregó, la única forma de acceder a un cargo de representación popular.



Mario Moreno reconoció que para un joven que intenta incorporarse al mercado laboral hay obstáculos que las más de las veces rebasan su preparación académica y capacidades. ’Es un tema que me ha preocupado siempre porque en esas condiciones es muy fácil que la juventud se estanque y desvíe de sus metas’.



Por eso, dijo, ’me parece indispensable rescatar sus potencialidades de trabajo y desarrollo, los jóvenes representan un sector con muchas posibilidades y debemos impulsarlos abriendo puertas de capacitación y proyectos que puedan hacer realidad sus ansias de superación’.





Les pidió no claudicar en sus aspiraciones y les aseguró que desde el espacio que ocupe siempre contarán con su respaldo y apoyo para que sean los mejores, exhortándolos a ser honestos y a honrar siempre la palabra, lo cual no tiene precio. ’Ser los mejores es trabajo y sacrificio, pero vale la pena hacerlo’, concluyó.