Respaldan perredistas de Zumpango y Chilpancingo a Evodio Velázquez

Perredistas de Eduardo Neri (Zumpango) y Chilpancingo, recibieron este día al precandidato de unidad del PRD rumbo a la gubernatura, Evodio Velázquez Aguirre, quien expuso ante ellos su propuesta de gobierno denominada ’El Plan que Evolucionará Guerrero.’



El abanderado del sol azteca presentó por la mañana dicho documento ante los integrantes del Comité Ejecutivo Municipal de Zumpango del Río, por lo que en su mensaje el exalcalde de este municipio, Pablo Higuera Fuentes, dijo no tener dudas ’que hoy los que estamos en el PRD le apostamos a la unidad, al trabajo y a que le vaya bien a Guerrero, por eso hoy estoy convencido que esta es la ruta, que este es el camino que debemos seguir para volar alto; no tengo ninguna duda que Evodio con su experiencia va a hacer un buen papel al frente del gobierno del estado.’



El también excoordinador de los alcaldes perredistas agregó que ’hoy ya no es el 2018 donde muchos se fueron con el canto de las sirenas, más sin embargo quiero decirte Evodio que contra todo eso y otras adversidades el perredismo de Eduardo Neri salimos adelante, como no tengo ninguna que vamos a refrendar este triunfo en el 2021.’



Ante esto Velázquez Aguirre respondió que trabajará de la mano con los militantes del partido, explicó su propuesta de trabajo que consta de 10 puntos temáticos y se comprometió a ampliar la zona metropolitana entre Zumpango y la capital del estado; ’Zumpango será prioridad, van a tener un gobernador que va a caminar con su presidente, con su cabildo y vamos a ponernos de acuerdo, para desarrollar acciones de seguridad, obras y bienestar para la gente.’



Más tarde el exalcalde porteño se reunión con militantes del sol azteca en Chilpancingo, encabezados por el ex presidente nacional del PRD Ángel Ávila y el presidente del Comité Municipal del partido, Francisco Vergara, quien respaldó las aspiraciones del abanderado perredista. Ahí Evodio Velázquez señaló que ’estamos tocando la puerta de muchas familias en la capital, los que hoy deben abrazar este proyecto con entusiasmo y esperanza, porque hoy vamos a evolucionar Guerrero porque tenemos no solamente el mejor proyecto, sino porque hoy no estamos peleando como en otros partidos.’



’Hoy la gente quiere seguridad, empleo y mejor vivir; hoy tenemos que hacer que la política le sirva a todos, no de izquierda ni de derecha, sino una política que le sirva a todos los sectores’, remarcó Evodio.



Por la tarde noche el precandidato se reunió con choferes del transporte público de Chilpancingo, liderados por el diputado Servando Salgado, a quienes pegó microperforados en sus unidades y posteriormente se trasladó a la colonia Loma Bonita donde sostuvo otra reunión con representantes de diversas colonias de la capital.



A la gira de trabajo lo acompañaron su esposa la diputada Perla Edith Martínez; la secretaria general del PRD Ivet Díaz Bahena; el presidente de la mesa directiva del sol azteca Mario Ruiz Valencia; el presidente suplente de Chilpancingo Fernando Calixto; los regidores capitalinos Blanca Alicia Camacho, Oscar Garibay y Brenda Ramírez; el exdiputado Alejandro Arcos; así como líderes sociales y sectoriales.