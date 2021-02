Respaldan sindicalistas de la Sección XXIV trabajo de Yoloczin Domínguez

Al recibir el respaldo de integrantes de la Sección XXIV, del SUSPEG, encabezada por la dirigente Rosalinda Marín Terán, la diputada local por Morena Yoloczin Domínguez Serna comentó que ha cumplido los preceptos de la Cuarta Transformación, que son no mentir, no robar y no traicionar al pueblo mexicano.



La dirigente Rosalinda Marín y demás trabajadores del Ayuntamiento de Acapulco, aseguraron que la diputada de Morena será la candidata en el Distrito Federal 04, ’sabemos que ha recorrido todos los distritos, no sólo el 03 de su jurisdicción y que ha ayudado a los acapulqueños, siempre con la convicción de mejorar su calidad de vida’, dijeron.



Por su parte, Yoloczin Domínguez manifestó que es de suma importancia tener una buena coordinación con todos los sindicatos de Acapulco, quienes le han mostrado su respaldo en su aspiración por la candidatura de Morena al Distrito 04 federal, ’les agradezco su apoyo para representar a todos los sindicalistas en el Congreso de la Unión, a donde llevaremos todas las demandas de la ciudadanía porteña’, acotó.