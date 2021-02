Respaldo a Trabajadores de FSTSE que Participen en Elecciones

+Obstaculiza la pandemia de COVID la preparación en el mundo



La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado dio la bienvenida a las postulaciones a puestos de elección popular, de integrantes de la central burocrática –plural e incluyente-- que están siendo elegidos para competir en el proceso electoral de junio próximo.



Así lo señaló su dirigente nacional, Joel Ayala Almeida quien dijo que el Comité Ejecutivo Nacional, estatal y municipal en Chihuahua de la FSTSE, avala sustancialmente la candidatura a la diputación federal por el Distrito 1 de Ciudad Juárez de la compañera Lilia Merodio, quien competirá bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática.



Aseguró que el reconocimiento y aval de la central de los Trabajadores al Servicio del Estado es un firme apoyo a su candidatura, debido a su desempeño y trabajo efectivo en favor de los distintos sectores de la sociedad chihuahuense. El alcance de sus resultados a lo largo de los años, la hacen una candidata segura en obtener el triunfo en el Distrito 1, como representante del PRD.



Por sus características de colaboración, coadyuvancia y solución a los problemas más sentidos de la población abierta en el país, la central FSTSE le brinda el apoyo a su labor en favor muy especialmente de la comunidad Chihuahuense.



’Con la designación de Lilia Merodio, candidata del Partido de la Revolución Democrática por el Distrito 1 de Ciudad Juárez, Chihuahua, damos crédito al significado fundamental de apoyar y respaldar a los compañeros integrantes de la FSTSE que por años llevan a cabo una lucha social en favor de encontrar un mayor bienestar para quienes han representado’.



Joel Ayala Almeida expuso brevemente que a lo largo de la trayectoria de la compañera Lilia Merodio, ésta ha promovido y realizado obras importantes en su estado natal; de 2006 a 2009 fue diputada federal en la LX Legislatura por el II Distrito de Chihuahua, ocupando puestos importantes como Secretaria de la Mesa Directiva en dos ocasiones.



También fue senadora de la República por el estado de Chihuahua, bajo el principio de mayoría relativa para las Legislaturas LXII y LXIII. En los primeros tres años fue Secretaria de la Mesa Directiva. Entre sus responsabilidades, se desempeñó como Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables; Secretaria de la Comisión de Juventud y Deporte y Salud e integrante de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; de Relaciones Exteriores y de Comunicaciones y Transportes.



El líder de la FSTSE resaltó que en el Ayuntamiento de Ciudad Juárez, la compañera Lilia Merodio fue Regidora en la administración 2002-2004.



Finalmente comentó que con plena evidencia de triunfo, la comunidad del Distrito 1 en Ciudad Juárez garantiza con la mejor opción, con el conocimiento y la experiencia, el sentir de las necesidades manifiestas para encontrar de manera conjunta el anhelo de la familia juarense: mejores condiciones de seguridad y a la vez una alternativa de mayor calidad de vida a través de la actividad productiva en diferentes áreas de la economía que es precisamente el camino indicado en los señalamientos de inversión económica….



PANDEMIA COVID OBSTACULIZA FORMACION PROFESIONAL POR MILES DE ESCUELAS AFECTADAS



Los programas de formación profesional y de aprendizaje han sido muy afectados por la pandemia de COVID-19. Según una encuesta mundial a más de 1.300 proveedores de enseñanza y formación técnica y profesional (EFTP), numerosos países y proveedores de formación no estaban suficientemente preparados para responder a las restricciones impuestas a causa de la crisis, si bien algunos pasaron rápidamente a la educación a distancia.



La mayor parte de los encuestados notificaron interrupciones en la formación, sobre todo en el aprendizaje en el trabajo a causa del cierre de las empresas, así como a la cancelación de evaluaciones y exámenes de certificación.



Sin embargo, desde el inicio de la crisis comenzaron a surgir innovaciones en la docencia y el aprendizaje, según el informe Skills development in the time of COVID-19: Taking stock of the initial responses in technical and vocational education and training (Desarrollo de competencias en tiempos de COVID-19: un balance de las respuestas iniciales en la enseñanza y formación técnica y profesional).



El estudio abarcó los proveedores de EFTP, los responsables de políticas y los interlocutores sociales de 126 países. La encuesta fue realizada entre el 5 de abril y el 15 de mayo 2020 por la Organización Internacional del Trabajo en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Banco Mundial.



La EFTP comprende la educación y la formación en diversos niveles de competencias relacionadas con un gran número de opciones de empleo, como plomeros, electricistas, vendedores, contables, programadores y empleados de banca. La naturaleza práctica y activa de los programas de formación ha creado desafíos particulares.



Al inicio de la pandemia, pocos países y proveedores de formación disponían de suficientes equipos, conectividad, programas y plataformas de enseñanza a distancia ni recursos pedagógicos. Además, la mayoría de los instructores y estudiantes carecían de las competencias digitales necesarias para adaptar y utilizar sus servicios de EFTP.



La transición a la enseñanza a distancia ha sido un proceso de aprender haciendo. Los ejemplos presentados en el informe ilustran el desarrollo de opciones de aprendizaje y evaluación flexibles, que van desde soluciones de alta y baja tecnología a no tecnológicas.



Estas últimas incluyen el uso de plataformas no virtuales, como los canales de televisión, para divulgar conocimientos prácticos en un número de países, incluidos Madagascar, Pakistán y la República Democrática del Congo; así como la elaboración de guías de aprendizaje auto dirigido y evaluaciones de competencias virtuales. En algunos países, los estudiantes grababan videos y tomaban fotografías de las tareas prácticas realizadas en casa y las trasferían a plataformas virtuales.



Además se han establecido asociaciones público-privadas, por ejemplo para dotar de equipo digital a los maestros y a los estudiantes desfavorecidos.



Algunos países adoptaron también nuevas medidas políticas dirigidas a garantizar que los sistemas de EFTP estén mejor preparados para futuras crisis.



Sin embargo, el informe señala que mientras que más de dos terceras partes de los proveedores de EFTP comunicaron que durante la pandemia impartían formación exclusivamente a través de métodos remotos, en los países de bajos ingresos muy pocos proveedores pudieron hacer esta transición. Los problemas de acceso relacionados con las modalidades e infraestructura del aprendizaje a distancia en línea podrían dejar a los estudiantes desfavorecidos atrás, a menos que no sean adoptadas medidas adecuadas para superar la brecha digital, advierte el informe.



Los proveedores de formación, los responsables de la toma de decisiones y otras partes interesadas están comprendiendo ahora la importancia de aplicar medidas para mejorar la resiliencia y la preparación de los sistemas de formación, de manera que puedan seguir impartiendo formación durante las futuras crisis….



EL PRI HARÁ TODO PARA QUE MÉXICO VUELVA A CRECER: ALEJANDRO MORENO



Que se vayan los políticos abusivos, no les vamos a dar el gusto de tener tres años más para que sigan empeñando nuestro patrimonio, aseguró el Presidente del partido tricolor. No hay tiempo que perder. Es la hora de rescatar y salvar a México; devolverle su crecimiento, su paz y su grandeza, afirmó Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI).



Al presidir la IV Sesión Extraordinaria de la Comisión Política Permanente (CPP), el líder del partido tricolor destacó que en este instituto político se tiene muy claro que se debe salir a luchar ’por lo que queremos; por nuestro país, por este México que tanto necesita de la experiencia y del trabajo del PRI’.



Acompañado por la Secretaria General del CEN del PRI, Carolina Viggiano, el dirigente nacional exhortó a los priistas a sumarse al trabajo, a dar buenos resultados, porque, dijo, aquí, inicia la historia de este partido que, sin lugar a dudas, va a recuperar la presidencia de la República en el 2024.



Tras señalar que contra todo pronóstico, el PRI ganó de manera contundente las elecciones locales del 2020 en Coahuila e Hidalgo, aseguró que el partido ha dado verdadera cátedra política al levantarse más fuerte y unido que nunca, para enfrentar el compromiso electoral del 6 de junio.



Por ello, invitó a todos los priistas, juntos, a tomar el espacio público, a que las camisas y los chalecos que los caracteriza se vean por las calles de todo México, a hacer presencia en el territorio, en las redes sociales y en las plataformas digitales.



El político reconoció el trabajo realizado por la gobernadora y gobernadores, legisladores, presidentes municipales, así como los sectores y organismos priistas, ’en la que probablemente sea la peor crisis de nuestra nación en un siglo de historia’, logrando constituirse en la oposición que México y su democracia necesitan.



Alejandro Moreno subrayó que el Revolucionario Institucional también tiene la fuerza de sus aliados. Indicó que ’Va por México’ es el camino y proyecto de convocatoria nacional y de causas ciudadanas por el que pugna el partido, para rescatar a las familias mexicanas de la incompetencia de Morena al frente del Ejecutivo y del Legislativo.



En el evento, dirigido por el Secretario Técnico del Consejo Político Nacional (CPN), Pablo Angulo Briceño, los consejeros políticos aprobaron un listado con los nombres de las y los aspirantes a Diputados Federales, propietarios y suplentes, por el principio de representación proporcional….