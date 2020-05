Respetar a las brigadas sanitarias pide Maurilio Hernández a la ciudadanía

TOLUCA, Méx.- 13 Mayo 2020. Los ciudadanos no solo deben respetar sino respaldar las acciones que las autoridades estatales y municipales llevan a cabo para frenar la propagación del coronavirus, pidió el diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 60 Legislatura mexiquense, quien reprobó los bloqueos y ataques cometidos contra las brigadas de sanitización en varios municipios.

El también coordinador del Grupo Parlamentario de morena señaló que este tipo de situaciones han sido causadas por la desinformación y la propagación de información falsa, por lo que llamó a la población a la cordura y a la unificación social.

Recientemente algunos municipios de las regiones norte y sur de la entidad se vieron afectados por actos de vandalismo y agresión a las brigadas de sanitización.

Por ello, el legislador exhortó a la población a informarse a través de las vías oficiales y a no creer ni propagar mensajes que pudieran derivar en hechos como los señalados.

Maurilio Hernández señaló que lo más importante es la salud y la vida de las personas, por lo que insistió en hacer caso a la información de las autoridades municipales, estatales y federales e ignorar los rumores y la información falsa que no afecta solo a unas cuantas personas, sino a todos en general.