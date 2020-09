’Respetar las medidas sanitarias hoy más que nunca’, llama el gobernador Astudillo ante retorno al semáforo naranja

El gobernador Héctor Astudillo Flores, informó que las noticias no son alentadoras pues de acuerdo con las autoridades sanitarias federales, Guerrero regresará a color naranja en el Semáforo Epidemiológico Nacional a partir de este lunes, a pesar de que el número de defunciones han disminuido pero los contagios han ido a la alza, por lo que se reforzarán las medidas sanitarias y se tomarán acciones en municipios de mayor densidad poblacional con la colaboración de la ciudadanía para evitar más contagios.



"Tenemos que ocuparnos todos y todas, especialmente en una temporada difícil, compleja como la que estamos viviendo, el problema en el país no se para, el contagio está vigente y en Guerrero lamentablemente en municipios muy bien identificados el contagio sigue a la alza", puntualizó Astudillo Flores.



El gobernador comentó que muchos ciudadanos no han entendido la importancia de usar el cubrebocas, la sana distancia, por lo que se trata de encontrar una ruta efectivamente saludable para evitar los contagios de coronavirus.



De acuerdo con la información preventiva emitida desde la oficina del Subsecretario, Hugo López Gattel, Astudillo Flores, lamentó que Guerrero haya retrocedido en el Semáforo Epidemiológico Nacional de amarillo a color naranja que a partir del próximo lunes 14 de septiembre, derivado del relajamiento en las medidas sanitarias en playas, en el mar, en las calles, en los bares, no ha habido la atención correcta y adecuada de protegernos todos y la familia especialmente.



"Lamentablemente la información que tenemos es que vamos a retroceder, estamos y hemos estado en semáforo amarillo y la noticia que tenemos es que a partir del lunes estaremos en semáforo naranja, esto es, vamos a retroceder y hoy por la noche se hará oficial, pero la información preventiva es que vamos de semáforo amarillo a semáforo naranja", dijo Astudillo Flores.



Además, el mandatario estatal hizo un reconocimiento a todo el personal del sector Salud para hacer un gran esfuerzo, encabezados por el Secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos de quien destacó su determinación como profesionista que se ha mantenido al frente en estos tiempos difíciles y todos los días de frente a la cámara en esta comunicación y tiene el reconocimiento de todo el Gobierno y del pueblo de Guerrero.



Astudillo Flores consideró que este retroceso en el Semáforo Epidemiológico Nacional se debe a que los contagios han ido a la alza, por lo que se tiene que ser más estrictos en la aplicación de medidas sobre todo en lugares donde hay mayores aglomeraciones.



"Tenemos que buscar la manera de hacer las cosas pensando en la salud, con sensatez pero también tener en cuenta que hay necesidad de tener movimiento económico, todo eso hace una conjugación para la toma de decisiones que no son sencillas pero se van a tomar", expresó el titular del Ejecutivo



Astudillo Flores, llamó a prepararse para entrar en una etapa difícil y compleja, por lo que instruyó a la Directora de Comunicación Social del Estado, Erika Lürhs Cortés, arreciar la comunicación en mensajes para el protocolo sanitario por la pandemia del Covid-19, en radio y televisión a fin de que los ciudadanos de Guerrero escuchen la necesidad usar el cobre boca y la sana distancia y tener claro que la pandemia no ha desaparecido sino que amenaza con crecer.



El gobernador puntualizó que no hay invitados ni fiesta, ni desfiles por las fiestas patrias del 15 y 16 de septiembre, la ceremonia será virtual para cumplir con los festejos en esta importante fecha cívica de México.