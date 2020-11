Respeto a la presunción de inocencia

Al nietecito Gustavo Rentería Vila en su día cumpleaños, número 13, ya en Secundaria le deseamos que sigan los éxitos en los estudios y en el deporte. Felicidades, Gus. Te amamos tus abuelos Silvia y este autor.







Como se informó en la tarde de este martes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, DOJ, por sus siglas en inglés, dirigido por el Fiscal General de Justicia William Barr, le retiró todos los cargos al detenido General Salvador Cienfuegos Zepeda exsecretario de la Defensa Nacional, en el entendido de que el proceso se llevará a cabo en nuestro país, obvio, si existe substancia en las acusaciones.







Tal decisión fue un trabajo firme pero a la vez de filigrana del Fiscal General de República, Alejandro Gertz Manero, ante su homólogo estadounidense en vista de que no se respetaron los acuerdos bilaterales correspondientes, desde luego con la anuencia de la Presidencia a quien constitucionalmente le corresponde la conducción de la política exterior.







Hace un mes exacto en la entrega de la fecha que titulamos ’Ante lo del General, la Presunción de Inocencia’, y cuando se desbordaban las pasiones, unos acusando al General Cienfuegos de todo, y otros con defensas a la ultranza, escribimos:







La detención en Estados Unidos del general en retiro Salvador Cienfuegos Zepeda, ex secretario de la Defensa Nacional en el sexenio anterior del presidente, Enrique Peña Nieto, a petición de la Administración de Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés, causó un brutal impacto no sólo en México sino en todo el mundo, sobre todo cuando se dio a conocer que el mílite de alto rango está acusado de 4 delitos referentes a la producción y distribución de drogas hacia el país del norte y otro más por lavado de dinero.







Y agregamos: Quiero dejar constancia que como periodista profesional traté en cuatro o cinco ocasiones al general Cienfuegos Zepeda, quien siempre me pareció, al contrario de otros uniformados de alto rango, todo un caballero, es decir sin arrogancia y fino en la relación. Por ello me uno en la exigencia de que se le respete la presunción de inocencia y desde luego al debido proceso.







En la conferencia de prensa el canciller Marcelo Ebrard Casaubon, precisó: ’Es un acto de respeto a México y a las fuerzas armadas’: al explicar que el militar ’ya no será juzgado en Estados Unidos, porque primero se le expresó al embajador Christopher Landau, su sorpresa y descontento por no haber sido informado en su momento sobre la investigación y detención del exsecretario de Defensa Nacional’.







Y los más importante, el secretario de Relaciones Exteriores, Ebrard Casaubón, explicó que con el fin de respetar la Soberanía del país, el proceso legal del exsecretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, se realizará en México.







Aún así, seguimos en nuestra línea de que se respete la presunción de inocencia.







Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en [email protected], [email protected] Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org, el portal www.libertas.mx e IRRADIA NOTICIAS.