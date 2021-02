Respeto a las mujeres es condición necesaria para ser candidato a un cargo popular, Sánchez Cordero

Asegura la secretaria de Gobernación que todos los partidos políticos tienen la responsabilidad de vigilar que sus candidatos estén a la altura de las circunstancias

La secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, aseguró que el respeto a las mujeres debe ser una condición irrestricta para ser representante popular y aseguró que los partidos políticos se encuentran obligados a demostrar que sus candidatos están a la altura de las circunstancias.



Sánchez Cordero aseguró que los partidos políticos deben ’proceder de acuerdo con las leyes y las mejores prácticas para la prevención de la violencia de género en todos los ámbitos’.

Luego de los diferentes señalamientos en contra del candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, la funcionaria afirmó que ’hace 20 años no podíamos imaginarnos que fuera cuestionada la idoneidad de un candidato, a un escaño político, por alguna conducta que pudiera sugerir violencia hacia las mujeres. Hoy esta misma exigencia está presente para la sociedad mexicana actual el respeto irrestricto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia es una condición necesaria para ser un representante popular’.

También comunicó que ’cualquier candidato con sentencia o con resolución por alguno de estos delitos, no podría firmar su 3 de 3 y, por lo tanto, su candidatura no podría ser la predilecta para su propio partido político’.

Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), destacó que desde hace dos años este gobierno busca generar una relación donde ellos como institución escuchen activamente, por lo cual mencionó que frente a los nuevos retos se siente optimista ya que este programa se encuentra pensando en todas las mujeres mexicanas.







’Nos encontramos con el México que enfrentan las mujeres a diario: una realidad llena de obstáculos, con la imposibilidad de compartir los cuidados, con salarios insuficientes, diferentes tipos de violencias y barreras para el acceso a la justicia. Ese México de las oportunidades solo para algunas… Estaremos dispuestos a acompañarles para cambiar la vida pública del país la transformación del país que es con y para las mujeres’, indicó la presidenta de Inmujeres.

Belén Sanz, representante de ONU Mujeres en México, resalta que programas como este busca abastecer las necesidades fundamentales de las mujeres y niñas, por lo que hizo un reconocimiento al Gobierno Federal por llevar a cabo la construcción de esta política que puede abonar en la reducción de la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres.



’Nos parece de la mayor relevancia que se haya integrado la voz de todas las mujeres en la elaboración de todas estas políticas públicas… Ante las brechas de género el pro igualdad puede ayudar a reconstruirse mejor en la realidad de desigualdad’, precisó.



La ministra jubilada invita a todas las instancias y autoridades del gobierno federal a apropiarse del programa de igualdad que fue diseñado por el Instituto Nacional de la Mujer (Inmujeres), con el objetivo de avanzar en esta materia en lo que reste del sexenio.