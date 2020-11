¡Respeto a nuestros derechos políticos! En Guerrero queremos mujeres candidatas: Lideresas

Mujeres representantes de partidos políticos como Movimiento Ciudadano (MC), Morena y agrupaciones de izquierda como el Movimiento Nacional por la Esperanza (MNE), se pronunciaron por el respeto a los derechos políticos conquistados durante años y eliminar la ridiculización, y violencia política de género; le dicen al senador Monreal dejar de sus intereses personales y tener visión progresista y ser elocuente con la 4T, ’Guerrero no es Zacatecas’, sentenciaron.



En conferencia de prensa celebrada en el puerto de Acapulco, lideresas como Silvia Galeana Valente, del Bloque de Mujeres al Poder, Soledad Hernández Mena, del Movimiento Nacional por la Esperanza; Julia Chávez, lideresa de MC; Abelina López Rodríguez, diputada Federal y la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, dieron a conocer que en el país, el 54 por ciento del electorado son mujeres, por lo que hicieron un llamado contundente a cerrar filas para que Guerrero sea gobernado, por primera vez, por una mujer en 2021.



Al ser cuestionada sobre si Guerrero está preparado para ser gobernado por una mujer ante la crisis social que generó la violencia, Abelina López Rodríguez contestó: No es cuestión de sexo, es cuestión de sesos y sí, Guerrero están preparado. Ellos ya han gobernado suficiente,. Ellos quieren continuidad y nosotras pedimos un cambio real y verdadero.



En su intervención, Adela Román fue específica al decir que el sistema político ha desdeñado a la mujer y pese a ello, se ha avanzado, sin embargo, comentó que la paridad no significa luchar por el control del poder, sino trabajar en equipo para el desarrollo y bienestar de Guerrero, ’que acontezca en todos los sectores y contextos de vida’, acotó.



Además hizo un llamado a todas las féminas a involucrarse en la vida pública y política, pues comentó que esta labor ya fue aprovechada por los varones y como resultado se han visto planes de gobierno que han traído violencia, fomento de corrupción e impunidad, pero sobretodo desigualdad.



Por su parte, Abelina López detalló que en la actualidad las mujeres tan más presentes en las tomas de desiciones como en los juzgados, en el ámbito académico y empresarial, y la política no debe ser la excepción, en tanto, señaló que lo único que se pide el respeto equitativo de los derechos políticos decretados por el Instituto Nacional Electoral la semana pasada.



Al ser cuestionadas sobre la postura del presidente del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, sobre la apatía con que tomó la noticia y el rechazo a la obligatoriedad del INE, las dirigentes lo conminaron a dejar de lado sus intereses personales y dirigirse con la elocuencia que caracteriza a l 4T, ’Guerrero no es Zacatecas’, exclamó Román Ocampo.