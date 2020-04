Respetuoso Mensaje al Presidente de México

Siempre he mantenido una línea de respeto hacia el titular de la Presidencia de la República. Considero que es el jefe de la gran familia mexicana que hoy rebasa los 125 millones de seres. Estimo que ocupar el despacho presidencial de Palacio Nacional, implica una alta y grave responsabilidad. Se le ha llamado Primer Mandatario, en virtud de encabezar la administración pública y ser receptor de las demandas de sus gobernados. Al asumir el cargo, paralelo al de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, es el principal responsable de velar por la soberanía nacional y la seguridad de todos sus conciudadanos.

Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador:

Nadie desconoce que usted es el primer político mexicano que durante doce años hizo campaña política para alcanzar el puesto que hoy detenta. En ese lapso recorrió, visitó y pernoctó en los más apartados rincones del país. Platicó con los habitantes del medio rural, cuyos familiares han emigrado hacia territorio norteamericano. Conoció de sus problemas y escuchó sus quejas, recibió las demandas. ¡Qué bueno!

Cuando terminó esas giras de trabajo político, supongo que tuvo pleno conocimiento de la problemática nacional. Junto con quienes le acompañaron reunió todo el material suficiente, preciso, contundente, sobre las necesidades y los reclamos de la ciudadanía. Otra suposición personal: los mexicanos esperábamos que elaboraría un Plan Nacional de Desarrollo que plasmara los proyectos con soluciones integrales, encomendados a especialistas en cada una de las materias.

Logró que más de treinta millones de electores, mujeres y hombres, jóvenes y adultos, depositaran su voto para darle el anhelado triunfo. Primera vez en la historia que un candidato obtiene una victoria que desplazó a los tres partidos políticos que se repartían, vía electoral, el poder en el Congreso de la Unión. Morena, que nació como simple Movimiento de Regeneración Nacional y en 2014 se convirtió en partido político, triunfó arrolladoramente.

UN ESTILO POLÉMICO DE GOBERNAR

Cuarenta y ocho horas después de su avasalladora culminación, la del 1 de julio de 2018, señaló que efectivamente ’no iba ser como los anteriores’. El martes 3 ya estaba en Palacio Nacional y dio su primera conferencia en el Salón de la Tesorería, ahí donde ’las mañaneras’ tienen el escenario para enviar, todos los días, el mensaje, de todas tonalidades y con diferentes receptores. Es su personal estilo y no acepta las críticas porque ’tiene otros datos’.

Rechazó lo publicado en un diario de Estados Unidos, en el sentido de que el suyo es ’el gobierno de un solo hombre’. Usted, Señor Presidente, disfruta manejando así el poder absoluto que le otorgaron más de ¡30 millones de mexicanos! Ha decidido que las tres obras materiales deben seguir adelante: el aeropuerto Felipe Ángeles, en Santa Lucía; la refinería Dos Bocas, en Tabasco; y el Tren Maya, para el desarrollo del sur y sureste del territorio. La polémica se mantiene en torno a esos proyectos.

Ahora bien, primero fue indiferente a las demandas de las mujeres y al movimiento feminista que realizaron los días 8 y 9 del presente mes. Los eventos no fueron contra Usted ni contra su gobierno, sino consistieron en demandar, a los tres niveles de gobierno, seguridad para las mujeres en sus trayectos de la casa al trabajo, a las escuelas, a los mercados, a los hospitales, en fin, andar en la calle sin el temor del secuestro, de la violación o del asesinato. Es cierto que en el gabinete lopezobradorista hay muchas mujeres, que es importante el número de senadoras y de diputadas, así como que los programas sociales benefician mayormente a la mujer, sin embargo falta trabajar para brindar seguridad.

Frente a la pandemia del agresivo coronavirus, las acciones oficiales se han concretado a mantenernos informados del número de casos confirmados y de los clasificados como sospechosos. Las acciones emprendidas hasta ahora son de resultados positivos, pues no hay registro de un fallecimiento. Las medidas que reiteradamente se difunden están siendo aplicadas por la ciudadanía. El gobierno federal decretó que se suspenden las actividades escolares, desde preescolar hasta planteles de estudios superiores, del 20 de marzo al 20 de abril. Gobiernos de nueve estados, encabezados por el de Jalisco, cerraron las puertas de primarias, secundarias, preparatorias y universidades, desde el martes 17.

Señor Presidente López Obrador;

Mi respetuosa petición es muy concreta: Suspenda sus giras finsemaneras y promueva que no haya actos oficiales masivos. Las celebraciones de fechas gloriosas o de homenaje a los héroes, pueden realizarse en el patio central de Palacio Nacional, con la solemnidad institucional.

Dos son las razones: su salud personal y la tranquilidad de todos los mexicanos.

[email protected]