Respira Osorio Chong por retiro de cargos a Cienfuegos e incluso lo celebra

El ex secretario de Gobernación y actual senador de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, al fin respiró sobre uno más de los casos que podrían dejarlo embarrado en presuntos nexos con el narco, pues ahora consideró como un ’logro’ para las Fuerzas Armadas y para el país, la desestimación de cargos contra Salvador Cienfuegos.



Esto después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos retirará los cargos por narcotráfico y lavado de dinero contra el ex titular de la Sedena.



El senador plurinominal olvidó sin embargo, que no es que fuera declarado inocente, sino que los delitos cometidos fueron en México. Parece sin embargo, en que confía en que logra impunidad en la justicia mexicana donde prácticamente cada puesto del Poder Judicial debe su relación al PRIAN.



A través de su cuenta de Twitter, indicó que confía en que se probará la inocencia del general en retiro por las investigaciones que se llevan a cabo en México.



Osorio Chong también reconoció al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, por el acuerdo que llevó a cabo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.



’Estoy seguro de que en el proceso a seguir en México sobre lo que se le ha imputado, el general habrá de probar su inocencia, ya que es un hombre honesto, comprometido e íntegro’, señaló Osorio Chong.



Por su parte, la también senadora priista, Claudia Ruiz Massieu, calificó a Cienfuegos como un ’hombre íntegro y cabal’.



La senadora escribió en su cuenta de Twitter: ’reconozco el trabajo diplomático para que se retiren los cargos en Estados Unidos en su contra. De confirmarse por la autoridad judicial, a las instituciones del Estado mexicano corresponderá salvaguardar todos sus derechos y garantías’.REGENERACIÓN