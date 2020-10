Responde AMLO a Francisco Martín Moreno: Me preocupa propagación del odio y el silencio’

Noemí Gutiérrez



Luego de las expresiones del escritor Francisco Martín Moreno, de que quemaría a los morenitas en el Zócalo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó las expresiones que propagan el odio.



Dijo que no se puede contestar de forma violenta ni aplicar la ley del talión -de diente por diente, ojo por ojo- por lo que llamó a aplicar el principio de amor y paz.



’No me equivoqué en febrero de 2017 cuando Martín Moreno dijo —con la estridencia que lo caracteriza— que no votaría por mí. Sin embargo, ahora que sostiene que nos quemaría a los morenistas uno a uno en el Zócalo, como en la Inquisición, me preocupa no solo por la propagación del odio, sino por el silencio abrumador de los supuestos antifascistas. Me hace recordar el fragmento de este poema atribuido a Martin Niemöller’, escribió el primer mandatario en sus redes sociales.



Y compartió el poema atribuido a Martin Niemöller’



’«Cuando los nazis buscaron a los comunistas / me callé/ porque yo no era comunista. // Cuando encarcelaron a los socialdemócratas / me callé / porque yo no era socialdemócrata. // Cuando buscaron a los católicos / no protesté / porque yo no era católico. // Cuando me buscaron a mí / ya no había nadie / que pudiera protestar»’, compartió.



El mensaje lo acompañó con un video 5 minutos y 51 segundos que grabó antes de llegar a la comunidad La Mora, en Bavispe, Sonora, para reunirse con integrantes de la comunidad mormona en donde viven las familias Langford y Miller -sin mencionar a los LeBarón- que en noviembre del año pasado sufrieron un ataque y murieron tres mujeres y seis niños.



Afirmó que de este caso hay detenidos y el crimen no quedará impune.



López Obrador manifestó que los trayectos en las giras le sirven para reflexionar y recordó que el escritor Martín Moreno Dijo que en 2017 no votaría por él, lo que agradeció.



’Pero ahora se pasó porque declaró declaró que si viviera en los tiempos de la Santa inquisición él quemaría uno por uno a los morenistas, es decir nos quemaría todos yo soy morenista con mucho orgullo pero ahora tengo licencia porque tengo que atender a todos sin distinción de partidos, pero se me hace un exceso esa declaración, siembra odio y voy a hacer un comentario con un poco de profundidad sobre este tema, desde luego hay que hacer un lado la ley del talión, nada de diente por diente ojo por ojo, porque nos quedaríamos chimuelos o tuertos todos, es amor y paz’, expresó.



El primero mandatario advirtió que están muy molestos los conservadores por la transformación en México y porque ya no se permite la impunidad ni la corrupción.



Manifestó que ante ese tipo de comentarios no se puede contestar de forma violenta porque no se puede enfrentar el mal haciendo el mal, sino haciendo el bien.



’No se pierdan lo que le voy a decir a este señor, a otros que se han quedado callados ante este tipo de declaraciones supuestamente son anti fascistas y por qué callan ante una situación así, porque, porque no pintan su raya y se deslinda y puedan decir no estamos de acuerdo con los morenitas, no estamos de acuerdo con el presidente, pero no podemos permitir que se propague el odio, eso no es amor y paz’, finalizó.