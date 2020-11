Responsabilidad del presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador asumió su responsabilidad al desfogar la presa Peñitas e inundar la zona indígena de Nacajuca, Jalpa y Centra y evitar una inundación mayor de la capital, Villahermosa, lo cual le dolió mucho pero esto es consecuencia del descuido en el manejo de las presas y de la irresponsabilidad oficial de otorgar permisos habitacionales en zonas bajas.

Aunque se trata de una lucha de la naturaleza contra la técnica y la política, la corrupción y la ética en el servicio público, el presidente de México es responsable de las mayores decisiones para bien o para mal del pueblo. Así lo hizo Díaz Ordaz cuando asumió su responsabilidad de los hechos del 68 y así lo ha dicho el mismo AMLO.

Ningún jugoso negocio prospera si no tiene el visto bueno del presidente, como tampoco ninguna acción oficial se hace sin el visto bueno del Jefe de la Nación. También asumió su responsabilidad en la liberación de Ovidio Guzmán para salvar a las familias de los militares que estaban en rehén y cuyas vidas estaban en peligro.

López Obrador también dijo que cuida su salud, que es mejor, que mojarse para la foto. Y si lo hiciera, seguramente también sería criticado como cuando viaja por carretera o realiza giras saludando a la gente; le exigen que se cuide, y cuando lo hace lo critican, es decir, lo que unos ven bien otros no. En síntesis, asume su responsabilidad y no para la foto, confiado en su amplio apoyo popular.



TURBULENCIAS



Enfrentamiento político-económico en Chihuahua



Chihuahua es uno de los dos estados –Durango es lamentablemente el otro-, que se encuentran en semáforo rojo. Y para mitigar la pandemia el gobernador Javier Corral ha implantado medidas extremas de cierre de negocios y espacios públicos, lo cual no ha gustado a la mayoría, entre ellos al rebelde empresario regio Ricardo Salinas Pliego que mantiene abiertos sucursales de Banco Azteca y Elektra, lo que ha originado un enfrentamiento con el gobernador panista Javier Corral Jurado que ha mandado a cerrar sus establecimientos, acusándolo de tener la protección del gobierno de la IV Transformación que, ha dicho el mandatario, a Chihuahua no llega. Es un clásico choque entre el poder político y económico, aunque Salinas Pliego también ha desafiado al Gobierno Federal en diversos rincones del país donde están en auge sus negocios…La tecnología que usa Psifer para sus vacunas requiere de un sistema ultra frío que es muy costoso señala el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien indicó que junto con los titulares de Hacienda, Arturo Herrera, y de Salud, Jorge Alcocer, buscan un mecanismo para el traslado de la vacuna contra covid-19 cuando esté listo y reducir costos en su traslado, al mismo tiempo que reconoció que continúa el robo hormiga de medicamentos que ha existido desde siempre, y una investigación sobre las empresas fantasma que simulaban compras de vacunas a laboratorios de la India…Como siempre, las diferencias al interior en las organizaciones impiden acuerdos como antes. Así Frenaa, que había negociado el desalojo del zócalo, fue evitado por quienes insisten en mantenerlo y ello ha originado que continúen en la Plaza de la Constitución a unos días del desfile cívico-militar del 20 de noviembre…Y en Cancún las diferencias entre grupos feministas hacen que unos continúen con manifestaciones de protesta frente a la alcaldía y otros que buscan otros mecanismos de lucha, en tanto siguen creciendo las protestas contra la violencia hacia las mujeres…



