Restaura GEM parque estatal sierra de Guadalupe, pulmón verde del valle de México

Participan más de mil personas en la plantación de 2,500 árboles y arbustos de especies nativas y entregan equipo a la Brigada de Combate de Incendios Forestales ’Cacomixtles’.

Agosto 25, 2025 10:43 hrs.
Redacción › todotexcoco.com

COACALCO, Estado de México. Para fortalecer la biodiversidad y los servicios ambientales, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, realizó una Jornada de Restauración en el Parque Estatal Sierra de Guadalupe, donde se plantaron 2 mil 500 árboles y arbustos nativos como Chapulixtle y Huizache.

La actividad, coordinada por la SMAyDS y la Coordinación de Conservación Ecológica, reunió a más de mil participantes, entre asociaciones, scouts, estudiantes y vecinas y vecinos.

La secretaria Alhely Rubio Arronis subrayó la importancia del Parque como pulmón verde de 5 mil 293 hectáreas que beneficia al área metropolitana, e invitó a la población a defender su flora, fauna y senderos.

En compañía del alcalde David Sánchez Isidoro, entregó herramienta y equipo especializado a la Brigada ’Cacomixtles’, integrada por cascos, goggles, guantes, pantalones y camisolas antiflama.

