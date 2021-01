Restauranteros tienen opciones: Didi ofrece plan de ayuda

La empresa DiDi Food ha lanzado el programa #MásJuntosQueNunca con el cual pretenden apoyar a mipymes que se encuentran integradas a la app e incentivar a más restaurantes locales a realizar entregas a domicilio para así soportar el periodo de crisis sanitaria.



’El programa está enfocado en apoyar a mipymes integradas a la plataforma, permitiendo que sean los mismos restaurantes quienes elijan la opción de apoyo que mejor se ajuste a sus necesidades, ya sea mediante un descuento en la comisión o una inversión directa para incentivar sus ventas’, explicó DiDi Food en un comunicado.



A partir de una solicitud de parte de los restauranteros para las aplicaciones de delivery como Uber Eats, Didi Food y Rappi para que reduzcan sus comisiones del 30 al 17%, debido a que las mismas comisiones que aplicaban antes de la pandemia resultan inaccesibles para miles de restaurantes actualmente.



El programa #MásJuntosQueNunca tiene tres distintas alternativas de apoyo para los restaurantes:



Para los restaurantes que se registren en DiDi Food antes del 25 de enero, el costo de activación será de $0 pesos y tendrán una comisión del 15% durante los dos primeros meses a partir de su registro. La activación se puede hacer en línea a través de la página didi-food.com/es-MX/store o por teléfono: 800 801 6888.



En esta opción, la comisión de DiDi Food será reducida de 30 a 22% para aquellos restaurantes que ya se encuentren registrados en la plataforma y soliciten una reducción en su comisión. Los socios restaurantes que apliquen a este beneficio no podrán recibir, durante el periodo de disminución de comisión, órdenes con cupones de descuento ni inversión directa para promociones o marketing digital.



Los restaurantes pueden elegir esta alternativa para recibir una inversión directa por parte de DiDi Food, donde la plataforma absorbe hasta el 30% del descuento que recibe el usuario, para que así, los restaurantes puedan tener mayores ventas. De acuerdo con la empresa, esta es la opción que ha demostrado ser la más eficiente en cuanto a incentivar las ventas de los restaurantes locales.



’A lo largo de la pandemia, hemos aprendido que la mejor manera de coadyuvar a que los restaurantes incrementen sus ventas es mediante la creación de programas de descuentos conjuntos, ya que así sus ventas incrementan hasta tres veces más que aquellos que no cuentan con un programa de descuentos’, añadió en el comunicado.



DiDi Food agregó que además de estas acciones, actualmente lleva a cabo otras estrategias para incentivar las ventas de sus restaurantes, como opciones de envío gratis para que los clientes aumenten sus pedidos, también, la empresa dijo que no condiciona a los restaurantes con cláusulas de exclusividad, por lo que pueden tener distintos canales de venta. Con información de FORBES