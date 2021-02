Restricciones en Europa impedirán anticipo a México de vacunas contra Covid-19 para el 10 de febrero: López -Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, informó que debido a que la Unión Europea creó un mecanismo para frenar exportación de vacunas contra Covid-19, México no podrá recibir un adelanto de vacunas de Pfizer el próximo 10 de febrero, por lo que el próximo envío se mantiene para el 15 de febrero.



En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el funcionario de Salud recordó que el 30 de enero la Unión Europea puso control a las exportaciones de las vacunas contra el Covid-19 para asegurar que sus países reciban las dosis compradas y que las farmacéuticas no den prioridad a otros mercados.



Indicó que por esta situación, ya no será posible que Pfizer envíe un primer lote de vacunas el 10 de febrero como se les había solicitado el presidente Andrés Manuel López Obrador.



’Hace unos pocos días el presidente habló con el director de Pfizer y le solicitó que explorara la posibilidad de que, lo que vamos a recibir el 15 de febrero, que incluye lo originalmente programado más una compensación para reparar el faltante de abasto, nos pudieran adelantar al menos una semana entre el 8 y el 10 de febrero, pero el viernes reciente la Unión Europea tomó una serie de resoluciones que tienen que ver con los controles de salida de exportación de las vacunas fuera del territorio europeo, y esto es una restricción externa a Pfizer y a las decisiones que pueda tomar México, y afecta a todos los países que tenemos contrato con Pfizer. (...) Ante esa situación Pfizer nos ha comunicado que está en imposibilidad de cumplir con la petición que ha hecho el presidente López Obrador, entonces el siguiente embarque vendrá el 15 de febrero’, explicó.



Por otro lado, el subsecretario Hugo López-Gatell dijo que este viernes podría haber una definición por parte del gobierno de Rusia para la venta a México de su vacuna Sputnik V contra Covid-19. Sin embargo, López-Gatell indicó que aún no hay fecha para la llegada de dichos medicamentos ni la definición del monto de dosis.