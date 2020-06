Restringen autoridades ingresos a Choix por COVID-19

Reporterohd.mx



Choix, Sinaloa. – A partir de este viernes y por tiempo indefinido el ingreso al municipio de Choix estará restringido para todas aquellas personas que no justifiquen que su estancia sea verdaderamente esencial.



Así lo informaron autoridades municipales a través de un comunicado en la página oficial del Ayuntamiento de Choix, como una recomendación del comité de salud municipal.



En este aviso, las autoridades señalan que hay indicios de que algunas personas pretenden refugiarse en el alteño municipio como una manera de protegerse del virus SARS-CoV -2 que provoca la enfermedad de Coronavirus.



’Informamos a la ciudadanía de Choix que, por recomendaciones del comité municipal de salud, se estará restringiendo el acceso a nuestro municipio, en la cabecera municipal, sindicaturas y comunidades; a personas que no tengan un motivo esencial de entrar a nuestro municipio.



Nos informan qué hay personas que quieren refugiarse en Choix; por ello tomaremos las medidas necesarias para cuidar de ti y tu familia’, explica el anuncio en redes sociales.



En este comunicado las autoridades informan a la población que se continuaran con los filtros sanitarios y tomas las medidas preventivas sugeridas por la Secretaria de Salud con la única intención de evitar brotes comunitarios de COVID-19



’Continuaremos con el filtro sanitario y tomando las medidas necesarias para que no se propague el Covid, ya que no queremos que sea un virus comunitario y haya más personas afectadas.



A pesar de tener activo solo 1 persona en el municipio, informamos qué hay personas sospechosas y que el virus ya está en nuestra localidad; seamos conscientes apoyemos a las personas más vulnerables. Estamos a tiempo’, señala el aviso.



Así mismo la autoridad municipal menciona que el uso de cubrebocas es de carácter obligatorio en la población en general; de no acatar estas medidas se aplicará el bando de policía en caso de la ciudadanía y la clausura de los establecimientos en el caso de los comerciantes







’Es de carácter obligatorio el uso de Cubrebocas en la vía pública, así como también en los trabajadores de los locatarios, quien se sorprenda sin el uso de esas medidas, será inmediatamente clausurado, y se usará el bando de policía si es necesario’, advierten.



Así mismo las autoridades hacen un llamado a la población a cooperar con las medidas sanitarias para mitigar la propagación de este virus.











Hagamos conciencia, hay quienes se están protegiendo y hay quien de plano no hacen caso. Ya se les hizo las recomendaciones de todas las maneras posibles, nosotros como autoridad no bajaremos la guardia ni nos cansaremos de ayudar a los más vulnerables en esta situación; pero ayúdennos a mitigar este gran problema.



El sector salud se está viendo rebasado, el pico de contagios apenas comienza, estamos a tiempo como municipio de seguir y no bajar la guardia. Hoy por ti y por tu familia, después nos abrazaremos y estaremos orgullosos por nuestra familia choicense’, finaliza el comunicado.