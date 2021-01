’Resultados no llegan por generación espontánea’: Santiago Solari

+Elogia la ’grandeza’ de las Águilas



+Este sábado debutará ante Atlético de San Luis, en juego correspondiente a la jornada uno del torneo Guardianes 2021



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– A pocas horas de su debut, contra Atlético San Luis, como entrenador en el futbol mexicano, Santiago Solari, nuevo timonel del América, advirtió que los buenos resultados únicamente llegan mediante el trabajo diario, y no por generación espontánea.



En conferencia de prensa virtual realizada ayer, el entrenador argentino reconoció la exigencia que prevalece en el conjunto azulcrema de ganar cada torneo en el que participe; no obstante, pidió «paciencia» para poder ver los frutos de su trabajo.



’Nuestra meta siempre será competir para ganar, y esto no es una cosa nueva, es lo que el América debe hacer y tiene que estar acostumbrado a realizar’, declaró el apodado Indiecito.



En ese sentido, señaló que es ’impensable’ llegar a tener buenos resultados sin trabajo, sin disciplina, sin orden y sin la paciencia para que éstos se vean. ’Una cosa lleva a la otra, el resultado no viene por generación espontánea, eso está claro.’



Por otro lado, el ex entrenador del Real Madrid reveló que el nuevo refuerzo de las Águilas, el peruano Pedro Aquino, aún está en proceso de recuperación tras haber padecido Covid-19, por lo que en estos días no ha podido entrenar al parejo del equipo de cara al inicio del torneo Guardianes 2021.



’Los vi bien a todos, no me gustaría hablar de algunos en particular porque el grupo trabajó muy bien, incluso los jugadores que están saliendo de lesiones han entrenado; estoy muy contento con todos ellos’, comentó Solari.



Detalló además que todavía no elige al jugador extranjero que no será registrado para el siguiente torneo e indicó que tomará la decisión hasta el cierre del mercado de fichajes, a finales de enero.



’Todos son importantes. Para mí, los jugadores del plantel hoy son los que están, veremos cuando cierre el libro de pases qué elementos son los que definitivamente conformen el equipo y eso lo hablaremos más adelante, cuando llegue el momento, mientras tanto, todos son integrantes del club’, apuntó.



Por último, Solari recordó las ocasiones en las que jugó contra el América en su etapa de futbolista, y pidió a la afición azulcrema que para el partido de este sábado ante el Atlético de San Luis, correspondiente a la jornada uno del torneo Guardianes 2021, apoyen al equipo desde sus hogares, toda vez que aún no pueden asistir al estadio Azteca.



Puntualizó que, como jugador, enfrentó dos veces al América. ’Una cuando era muy joven y yo jugaba en River Plate, por Copa Libertadores, y otra con el Atlante en el Azteca.’



Detalló:



’Recuerdo siempre que uno vive la grandeza de este club cuando lo enfrenta y juega en ese estadio tan maravilloso e imponente, con esa afición increíble, la cual lamentablemente en este momento no la podremos tener con nosotros por los motivos de salud, de la pandemia, que esperemos pasen rápido para que todos los hinchas puedan estar, mientras tanto, les pedimos su apoyo desde su casa, con la pasión de siempre’, concluyó.



Por su parte, Leonardo Cuéllar, técnico del América femenil, aseguró que para el siguiente torneo Guardianes 2021, en el cual las Águilas debutarán el lunes ante el Atlas, cuenta con un plantel más completo y fortalecido, por lo que confió en que podrá romper la hegemonía de los equipos regiomontanos.



’Estamos con el compromiso de siempre, de buscar el campeonato. Salieron siete jugadoras y entraron siete, con lo que ganamos en madurez, en dar ese paso hacia delante y pisar más fuerte. Es una gran oportunidad para retarnos y llegar a una final más.



’El plantel lo siento más completo de cuando fuimos campeones, está compenetrado, con mejor entendimiento. Buscamos elementos con personalidad que puedan lidiar con la presión, señaló.



(Con información del diario La Jornada)