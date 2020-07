Resume Julio Menchaca su trabajo legislativo en el Senado

#Comunicado



El trabajo legislativo reclama un constante dialogo entre compañeros de diferentes grupos parlamentarios. Este intercambio de ideas se hace en el pleno, pero sobre todo se practica al interior de las Comisiones.



En este particular, los acuerdos que se realizan dentro de la Comisión de Justicia son antecedidos por un nutrido ejercicio parlamentario donde los integrantes de este colegiado realizan sus disertaciones dentro de un marco de respeto y tolerancia.



Es por ello, que los resultados de dicha Comisión son muy productivos como se puede testimoniar en las más de diez sesiones presenciales que se realizaron entre los meses de Julio de 2019 a marzo de 2020.



Cabe resaltar que, a pesar de la contingencia sanitaria derivada por la pandemia del Covid – 19, los integrantes de la Comisión de Justicia no dejamos de tener comunicación para seguir dando cause al trabajo legislativo.



Dichos encuentros fueron posibles gracias a las nuevas tecnologías que favorecen las reuniones a distancia. Aprovecho la oportunidad para reconocer el compromiso de mis compañeros al atender dichos llamados.



Además, la Comisión de Justicia participó en cinco reuniones de Comisiones Unidas entre el mes de octubre de 2019 y marzo de 2020. Todo lo anterior, motivados por la firme convicción de contribuir y fortalecer la discusión y acuerdos con los compañeros de las distintas Comisiones Parlamentarias.



Dentro de las responsabilidades legislativas que sobresalen este año se encuentra el dictamen sobre la regulación del uso del cannabis en México. Tema que ocupó gran cantidad de tiempo y esfuerzo para los integrantes de la Comisión de Justicia porque se consideró pertinente escuchar todos los puntos de vista sobre el particular.



Eso se logró gracias a la participación de miles de personas en los diferentes foros que se organizaron para llevar a cabo el mayor ejercicio de Parlamento Abierto que se tenga registrado.



A través de la organización de diversas actividades encaminadas a socializar la regulación del cannabis, la Comisión de Justica propició un Café Temático, un Ciclo de Conferencias con exponentes de calidad internacional, un coloquio, un Simposio y varias Mesas Técnicas en donde externaron su opinión más de 2000 personas de manera presencial y remota.



A lo anterior se suma la creación del micrositio [email protected] la recepción de 700 correos electrónicos recibidos y atendidos, tres proyectos de Dictamen elaborados y difundidos, más de 20 reuniones con asesores en la Secretaría Técnica, más de 400 documentos relacionados y analizados y tres reuniones de Comisiones relacionadas con el proyecto de dictamen.



En suma, para el análisis y estudio del proyecto en cuestión se invirtieron cerca de 1,300 horas. Esa cantidad de trabajo descansó en cinco ejes rectores que convergen en la regulación del cannabis: regulación, salud, Derechos Humanos, desarrollo sostenible, paz y seguridad.



No obstante, y a pesar de la cantidad de trabajo antes expuesto, en la Comisión de Justicia también se realizaron otras actividades. Por ejemplo, los nombramientos de Magistrados Electorales, una Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la participación activa en la designación de la Titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la elección de dos Consejeros de la Judicatura Federal.



Aunado a lo anterior, se realizaron Decretos, Iniciativas, Reformas, Dictámenes y Puntos de Acuerdo a diversas normas entre los que destacan, Ley de Confianza Ciudadana, Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, Ley de Amparo, Ley de Extinción de Dominio y Código Penal Federal (Atención a víctimas).



Dentro de la labor legislativa es clave el acercamiento con la gente. Por eso, a través de la Casa de Atención Ciudadana se atienden a cientos de personas que hacen uso de nuestra gestión para realizar sus peticiones en la administración federal, local y municipal.



A todos se les escucha, atiende y acompaña en sus distintas peticiones. Siempre bajo un marco de respeto a los distintos órdenes de gobierno. Teniendo en cuenta las competencias de cada instancia y promoviendo la autonomía de los órganos de representación.



Aunado a lo anterior, se realizaron diversas actividades al interior del Estado para conocer de viva voz las inquietudes de las personas. Esos recorridos por el territorio hidalguense permiten tener un testimonio directo de los problemas que aquejan día a día a los hidalguenses.



Cabe destacar el trabajo que se realiza a través de los medios de comunicación para dar a conocer las actividades que se desarrollan en el Senado de la República.



Gracias a estos constantes diálogos se conoce con precisión la relevancia que implica la representación del estado de Hidalgo ante la federación.



Baste decir que en los últimos doce meses se llevaron a cabo 227 entrevistas. De las cuales 127 fueron para la televisión, 85 para medios escritos y 65 para radio.



Aprovecho para manifestar mi gratitud a los compañeros de los medios de comunicación por su cobertura, seguimiento e interés en los asuntos que se desarrollan desde la Comisión de Justicia y desde el pleno del Senado.