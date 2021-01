Resumen última semana de 2020 en Salud y Turismo

En un año de muchas complicaciones y cosas nuevas, llego a su fin el 2020 que nos dejó grandes enseñanzas entre otras el que nos hizo saber la debilidad de la humanidad pues un virus como el COVID 19 nos ha puesto contra las cuerdas, este llegó como enfermedad, nos paralizo y por ende nos llevó a enclaustrarnos, parando las economías del mundo.



Hipótesis se tienen muchas pero ninguna se ha podido comprobar que si fue un virus creado? que si se les escapó? que si lo usan para el no crecimiento de la humanidad? que para tener un país mejor economía que otro etc…



Al final de cuentas como todo el mundo, el estado de Guerrero que de 81 municipios solo 3 son productivos y estos por ser turísticos, también ha sido muy afectado, y desde marzo de 2020 no ha podido trabajar al 100% como lo venía haciendo, primero el cierre total por semáforo rojo y después un semáforo naranja que fue cambiado a amarillo dos semanas de diciembre para dar un respiro a la economía de estos tres municipios, lo que dio por resultado lo siguiente:



Ernesto Rodríguez escalona el titular de SEFOTUR nos comentó que en las dos últimas semanas fueron de semáforo amarillo, lo que permitía a los hoteles, restaurantes y otros prestadores de servicio, tener un 70% de su aforo total o disponibilidad, con las medidas de sanidad establecidas, como: sana distancia, uso de cubrebocas, lavado con gel anti bacterias.



El resultado en ocupación hotelera y por la situación que prevalece en nuestros mercados primarios o sea los que pueden llegar a los destinos de Guerrero vía terrestre. Morelos, Puebla, Edo de México, CDMX, Hidalgo, Querétaro y Michoacán la ocupación NO sobre paso el 70% permitido, por lo que el periodo no fue lo que se esperaba pero si fue un gran respiro.



Todo esto lo ratificó Alejandro Domínguez actual Presidente de AHETA la asociación más importante en Acapulco, donde también nos informó que se respetaron los protocolos de sanidad y en algunas empresas se sobrepasó como en hotel Emporio del cual soy testigo te recibían con todo lo anterior pero también te colocaban el dedal de oxigenación. Esto permitió que se corriera sin contratiempos este gran respiro.



También ya en los números estadísticos del año completo vemos una reducción de 3 a 1 huésped que nos visitó en 2019. Lo cual nos muestra lo importante de otros segmentos que no participaron en 2020 como lo son Grupos y Convenciones, Eventos deportivos, Shows etc…



Para terminar nos comentó el Dr. Carlos De la Peña titular de la Secretaria de Salud del estado que estamos a siete días de terminada la temporada de semáforo amarillo y que veremos cómo estará el comportamiento de ocupación hospitalaria en los siguientes días.



Durante los últimos quince días la ocupación hospitalaria en el estado fue de 27% y en esta última semana se incrementó a 40% esperemos que así siga y se pueda mantener para seguir en semáforo naranja.



Que sigue, por instrucciones del Gobernador Astudillo se mantienen los protocolos y medidas para nuestra actualidad, las cuales se seguirán monitorizando y actuando en consecuencia.



La ciudadanía debemos seguir actuando de acuerdo a nuestra realidad y sabedores que en nosotros está el cuidarnos y cuidar a los demás.



Volviendo al Turismo países como USA y Canadá han apretado sus medidas sanitarias y ahora los ciudadanos que regresen a su país tendrán que presentar su examen de COVID del país que visitaron y de ser necesario los enviara a cuarentena, esta medida bien manejada en Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo nos ayudará a dar certidumbre.



Recomendación: invitamos a nuestras autoridades a refrescar la campaña anti COVID pues la humanidad nunca habíamos vivido una situación como la actual y por tanto tiempo.



Bendiciones, Salud y Éxito



’ Si quieres vender el camello, habla bien del camello ’



j/aluni



’Entrega al Señor todo lo que haces; confía en El y El té ayudará’ Sal 37:5