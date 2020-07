Resurgió ’Ricky Riquín Canallín’, el apodo que AMLO puso a Ricardo Anaya tras señalamientos de Lozoya

Durante el segundo debate presidencial del 2018, el entonces candidato y ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le puso un apodo a su rival del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, que se hizo tendencia en redes: "Ricky Riquín Canallín".



El apodo, que parece que improvisó AMLO como respuesta a un señalamiento de Anaya sobre que su hijo había estudiado en España, fue recordado en redes dos años después, luego de que el diario Reforma publicó que Emilio Lozoya Austin confesó la entrega de sobornos a personaje importantes del PAN como el mismo Anaya.



Según el diario, Luis Videgaray Caso pidió a Lozoya enviar 6.8 millones de pesos a Ricardo Anaya antes de que se discutiera la reforma energética para que la apoyara, en ese entonces, el excandidato era presidente de la Cámara de Diputados. Según señala el Reforma, Anaya recibió el dinero el 8 de agosto de 2014.



Ricardo Anaya usó su derecho de réplica y envió un comunicado al citado medio en el que señala: ’La información contenida es absolutamente falsa. Jamás he cometido un acto indebido. Además de falsa, la información es absurda: nadie me tenía que convencer pues en el PAN llevábamos años impulsando la reforma energética. Yo apoyé la reforma con enorme convicción’.



El excandidato presidencial demás dijo ser víctima de un ataque del gobierno, ’Parece evidente que se ha roto la promesa de este gobierno, de no usar la justicia con fines políticos. Es claro el interés de golpearme, nuevamente, en el contexto del proceso electoral que está por iniciar. Por el bien de México, es importante que se haga justicia y se conozca toda la verdad’.



Pese a esas declaraciones, la mecha en redes sociales ya estaba encendida, y los usuarios recordaron el apodo que le puso AMLO y otro suceso que ocurrió en ese segundo debate, que fue cuando AMLO sacó su cartera y la abrazó, para cuidarla de Anaya, que se acercaba a él.



