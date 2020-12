Reta Isidro Pastor a Integrantes de la JUCOPO a debatir sobre la reforma

En Chalco y Nezahualcóyotl sesiones informativas con delegados y aspirantes a precandidatos a diputados federales



Isidro Pastor Medrano, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Encuentro Solidario (PES) en el Estado de México, retó a debatir a los integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso mexiquense, en torno a la presentación de la reforma constitucional y el marco legal de la entidad.



’Es grave que en la Junta de Coordinación Política parezcan paleros de Higinio Martínez. Mauricio Valdés trabajando con Higinio Martínez, para presentar una reforma en procesos electorales, como que no cuadra’, aseguró.



Luego de encabezar en Chalco y Nezahualcóyotl sesiones informativas con delegados del partido y aspirantes a precandidatos a diputados federales del PES, Pastor Medrano subrayó que ’están disfrazando una mesa política: la mesa política es que respeten la ley, que cumplan lo que la ley establece para que construyamos en beneficio del estado’.



’¿Sabrán en la JUCOPO de qué están hablando o el que sabe es Mauricio?’, cuestionó, al tiempo de considerar que ’deberían hablar de temas muy sensibles y de legitimidad, como es la integración de los ayuntamientos’.



’Cuando pase la elección, estoy a sus órdenes, para que podamos debatir todo lo que gusten’, remarcó.



Por otra parte, Pastor Medrano afirmó que ’en el PES estamos preparándonos para ganar, a pesar de los pandilleros políticos; el PES no va en alianza, porque no necesitamos vejigas para nadar’.



Al respecto, indicó que trabaja con las estructuras seccionales para integrar los equipos que participarán en la representación de casillas y la movilización del partido, con el objetivo de ’ser muy competitivos en las elecciones’.



Sobre la participación de las mujeres, el dirigente estatal del PES dijo que este instituto político ’no es un partido que acepta la paridad de género a la fuerza, al contrario, nuestra vocación es paritaria y mayoritariamente femenina’.



Aseguró que ’cumpliremos con la paridad al cien por ciento y si tenemos más mujeres, no las vamos a sacrificar en aras de la paridad; serán más de 20 mujeres candidatas a diputadas federales; 22 para diputaciones locales y 62 para ayuntamientos’.



Por su parte, Nancy Toriz, Secretaria General del CDE del PES, convocó a formalizar las estructuras del partido en los distritos, a fin de triunfar en las próximas elecciones. Asimismo, informó que la convocatoria para el registro de candidaturas se emitirá el 18 de diciembre, y el 20 de este mes el registro de aspirantes se llevará a cabo, en el Municipio de Tepotzotlán.



En el cierre de ambas sesiones informativas, Isidro Pastor Medrano sostuvo que ’el PES es el partido de la vida y la verdad’