Retan senadores de Morena a gobernadores del PAN a demostrar la eficacia de sus servicios de salud.



Piden a los regentes actuar con responsabilidad y no utilizar la pandemia como pretexto para endeudar más a sus entidades.



Senadores de Morena retaron a los gobernadores del PAN a demostrar, con hechos y no con discursos, la eficiencia de sus servicios de salud en sus estados, en el marco de la emergencia por el COVID-19.



A través de un videomensaje, difundido en redes sociales, los legisladores también exhortaron a los mandatarios a asumir con responsabilidad el problema de la pandemia y a no endeudar más, con ese pretexto, a sus entidades.



Exponen que hoy, ante la decisión de no incorporarse al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), bajo el argumento de que ellos harán más eficientes los servicios de salud, tienen la oportunidad de así demostrarlo.



Al respecto, el senador Daniel Gutiérrez Castorena señaló que algunos gobernadores están aprovechando la emergencia para violentar los derechos de los ciudadanos aplicando prácticas de represión. El gobierno Federal ha hecho un gran trabajo de contención por lo que México es uno de los países con menos casos de contagio.



La senadora Margarita Valdez Martínez informó que se están adecuando e instalando correctamente el equipo y personal en todos aquellos hospitales desocupados, los cuales construyeron las administraciones pasadas para ’despilfarrar dinero’.



A su vez, Martha Lucía Micher indicó que muchos gobernadores que se autoproclamaron como creadores de los sistemas de salud en sus estados no se adhirieron al Insabi argumentando que ellos lo harían mejor. Detalló que, al ser autoridades sanitarias, los titulares de los estados serán responsables de la salud de sus ciudadanos.



La senadora Antares Vásquez Alatorre, pidió que se informe a la ciudadanía que todos los gobernadores informen a la ciudadanía sobre todos los recursos federales que han recibido para asuntos de salud, cómo se están empleando, en qué se han gastado, qué compras se han hecho en insumos y en medicamentos, y comuniquen el número de personal despedido bajo el argumento de que la Federación lo decidió.



Juan José Jiménez Yáñez exigió a los titulares de las entidades federativas garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos en las políticas que han emprendido y que no aprovechen la emergencia para obtener ventaja política. Denunció que mientras el gobierno de la República planteó una ruta para enfrentar la pandemia, algunos gobiernos han emprendido acciones contrarias.



En tanto, Marybel Villegas Canché exigió a los gobernadores no utilicen la emergencia sanitaria para seguir endeudando a sus estados injustificadamente y denunció que éstos buscan obtener créditos bancarios con la excusa de la pandemia, pero piensan utilizarlos en las elecciones internas del 2021. ’El dinero para cuidar de la salud de los mexicanos no debe usarse para la propaganda política’, sentenció.



Por su parte, Américo Villareal Anaya pidió a los líderes de oposición dejar de difundir noticias falsas, las cuales buscan, intencionalmente, provocar daño a la población, actuando como ’falsos transmisores’. ’La desinformación es un virus que a veces afecta a los medios de comunicación, desorientando a nuestro tejido social’, puntualizó.



Finalmente, Ricardo Velázquez Meza exigió a los gobernadores dejar de dividir, pues es momento de poner los intereses de México antes que los personales y electorales. ’Es momento de unión, de sumar voluntades y desear lo mejor para los mexicanos’, apuntó.