Retira la embajada de EU la alerta roja de viaje para Taxco: Sectur

Taxco, 16 de julio. El titular de la Secretaría de Turismo en Guerrero (Sectur), Ernesto Rodríguez Escalona, aseguró que la alerta roja de viaje para Taxco por parte del gobierno de Estados Unidos había sido eliminada, sin embargo, el Departamento de Estado del país vecino aun la mantiene para los empleados de gobierno a quienes les prohíbe que visiten Guerrero ’por delito’.



Rodríguez Escalona aseguró que, dentro de las acciones de promoción turística para la reapertura de la actividad turística del estado, es mantener las negociaciones con las autoridades de los Estados Unidos, en especial con la embajada en México, con el objetivo de eliminar la alerta de viaje impuesta a Guerrero y así, generar mayor aceptación del mercado norteamericano.



Por lo que aseguró que el consulado de Estados Unidos en México le informó al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que ’la alerta de viajes se quita para Taxco’. Dijo que también se buscará ’quitar la alerta de viaje que impuso’ Estados Unidos a Ixtapa-Zihuatanejo y Acapulco.



En tanto, el subsecretario de la Promoción Turística de la Sectur, Jesús Radilla Calderón, anunció que la embajada del Estados Unidos ha retirado la alerta roja de viaje a Taxco; es ’una gestión que hizo el gobierno del estado acompañado de la autoridad municipal antes de la pandemia, y de manera oficial la embajada ha retirado esta alerta de viajes a Taxco’.



Sin embargo, en el portal de la oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos la alerta hasta hoy aún se mantiene a México en el nivel 2 del ’ejercicio de mayor precaución, debido a la delincuencia y el secuestro’, y se pide a sus viajeros especialmente para los empleados de gobierno de aquel país a que no realicen sus viajes a Taxco, Acapulco e Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero.



Las autoridades de Estados Unidos han pedido que sus habitantes no viajen a Guerrero ’por delito’; en esta alerta también se incluyen otros estados de México.



El departamento todavía tiene catalogado a Guerrero en el nivel 4 de alta peligrosidad, por eso la alerta que se ha emitido es porque ’el crimen y la violencia están muy extendidos. Los grupos armados operan independientemente del gobierno en muchas áreas de Guerrero. Los miembros de estos grupos frecuentemente mantienen obstáculos y pueden usar la violencia hacia los viajeros. Los empleados del gobierno de EE. UU. No pueden viajar a todo el estado de Guerrero, incluidos Acapulco, Zihuatanejo, Ixtapa y Taxco’.