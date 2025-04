Retira GEM 75 toneladas de cascajo, basura y 400 llantas de espacios públicos y parques en Chimalhuacán

CHIMALHUACÁN, Estado de México. - Con el objetivo de evitar daños a la salud y generación de fauna nociva, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez retiró 25 toneladas de cascajo, 50 toneladas de basura y 400 llantas en Chimalhuacán, a través de diversas jornadas de limpieza a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS).



La recolección de residuos sólidos como llantas, residuos de construcción y plásticos, entre otros, es de vital importancia para evitar contaminación en el suelo, agua y aire, y que terminen en lugares no deseados, como los sistemas de drenaje y alcantarillado; que sean quemados liberando contaminantes a la atmósfera o provoquen incendios; o se desechen en terrenos baldíos o en la vía pública.



Con el trabajo conjunto de las autoridades del municipio de Chimalhuacán, esta jornada de limpieza contempló la rehabilitación del Parque Recreativo Fundidores, ubicado en Avenida Del Canal y Calle Zinc, en el que se llevó a cabo el retiro de residuos de construcción.



Esta iniciativa de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez promueve que la ciudadanía adquiera el hábito de separar los residuos y haga un mejor manejo de estos; además de fomentar la cultura del reciclaje y la economía circular, al evitar que se extraigan más recursos del planeta.





En el caso particular de los neumáticos en desuso, el mal manejo reduce la vida útil de los rellenos sanitarios, ya que estos ocupan una gran cantidad de espacio, no se compactan y no se degradan rápidamente, además de que representan un riesgo de incendio y pueden almacenar agua durante mucho tiempo, convirtiéndose en un medio para la proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades.



La SMAyDS agradece la participación de autoridades municipales y vecinos de la demarcación, destacando que, sin la contribución de la población, estas actividades no tendrían el mismo impacto, y hace una extensiva invitación a todas y todos los mexiquenses a sumarse a estas acciones en sus propias comunidades, para apoyar en el cuidado de nuestro entorno y la protección del medio ambiente.