Retiran 489 vehículos chatarra de la vía pública de Ecatepec

Ecatepec, Méx., a 5 de noviembre del 2020.- Personal de la Dirección de Movilidad y Transporte de Ecatepec retiró de la vía pública 489 vehículos abandonados o inservibles en los primeros tres meses de aplicación del programa ’Calles sin chatarra, Calles más seguras’.



El programa fue puesto en marcha el pasado 17 de julio por el alcalde Fernando Vilchis Contreras y forma parte de las 300 Acciones por la Restauración de Ecatepec (300 ARE).



El retiro de vehículos chatarra inició en comunidades de la Quinta Zona de Ecatepec y posteriormente se extendió a colonias como Jardines de Morelos, Granjas Valle de Guadalupe, Villas de Guadalupe, Xalostoc, Las Américas, El Chamizal, Santa María Tulpetlac, Texalpa y El Tejocote, entre otras.



El Departamento de Normatividad de la Dirección de Movilidad y Transporte atendió denuncias ciudadanas realizadas en la página oficial de la dependencia en redes sociales, por lo que fueron verificadas las condiciones de los vehículos, para constatar si se encontraban en condiciones de abandono, inservibles e inutilizables.



De los 489 vehículos, 134 fueron retirados por el gobierno municipal, toda vez que sus propietarios fueron notificados que tenían que quitarlos de la vía pública de manera voluntaria y al no haber respuesta positiva fueron llevados a un depósito, donde permanecerán un tiempo hasta que se presente el dueño y acredite la legal posesión del mismo; de no hacerlo, serán enviados a depósitos de chatarrización para su destrucción.



Los vehículos abandonados representan riesgo para la ciudadanía, ya que obstruyen el libre tránsito y muchos de ellos constituyen focos de infección al acumularse basura al interior o a un lado de los mismos, además que en algunos casos son utilizados como escondite de maleantes.



Los 355 vehículos restantes fueron retirados de la vía pública por sus propietarios debido a las labores de concientización realizadas por el personal de gobierno, que hizo el llamado para evitar este tipo de acciones con el objetivo garantizar una movilidad eficiente y segura para todos.



Durante los primeros tres meses de aplicación del programa se retiraron automóviles, camionetas y remolques en diversas colonias de Ecatepec y se espera continuar con dicha actividad lo que resta del año.



Los dueños de los vehículos remitidos al depósito pueden recuperarlos si acreditan su propiedad en oficinas de la Dirección de Movilidad y Transporte, ubicadas en el Centro Cultural y Deportivo Las Américas, en horario de 9:00 a 17:00 horas de lunes a viernes.