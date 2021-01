Retiran 885 vehículos ’chatarra’ de las calles de Ecatepec

Ecatepec, Méx., a 23 de enero del 2021.- Suman 885 vehículos retirados de la vía pública de Ecatepec con el programa ’Calles sin chatarra, calles más seguras’, implementado en julio del año pasado por el gobierno municipal, con el objetivo de evitar los focos de infección e inseguridad que generan este tipo de unidades abandonadas.



El alcalde Fernando Vilchis Contreras ordenó la implementación de dicho programa, luego de reiteradas denuncias de colonos sobre vehículos abandonados en las calles, los cuales se convierten en tiraderos de basura o sitios de reunión de personas que ingieren bebidas alcohólicas o drogas.



Con el programa de chatarrización, hasta la fecha el gobierno de Ecatepec retiró de la vía pública 885 vehículos, algunos de los cuales estuvieron meses y hasta años olvidados en la calle, lo que generó en las comunidades focos de infección al albergar fauna nociva o de inseguridad para la población.



La Dirección de Movilidad y Transporte de Ecatepec encabeza este proyecto, que forma parte de las 300 Acciones por la Restauración de Ecatepec, estrategia que puso en marcha el presidente municipal Fernando Vilchis Contreras para mejorar la infraestructura, servicios y seguridad pública del territorio municipal.



La Dirección de Movilidad y Transporte informó que en el 2020 fueron removidos de las calles 805 vehículos que se encontraban en estado de abandono e incluso en algunos casos sólo restaba el chasis, ya que poco a poco fue desvalijado o removieron piezas para su venta por separado.



De esa cifra 625 fueron retirados de las vialidades por los propios dueños, que fueron notificados al respecto por el gobierno municipal, mientras que 183 fueron remolcados al corralón municipal porque sus propietarios no acataron las previas notificaciones o no fueron localizados.



En lo que va de este año otros 80 automotores en desuso fueron retirados de las calles del municipio para mejorar la imagen urbana y evitar posibles focos de infección o lugares que la delincuencia pudiera usar para fines ilícitos, como el consumo de estupefacientes o escondite. De ellos, 71 fueron removidos voluntariamente y nueve arrastrados al depósito vehicular de Ecatepec.



Ernesto García Tampa, director de Movilidad y Transporte de Ecatepec, afirmó que por instrucción de Vilchis Contreras continuamente personal de la dependencia recorre las calles para detectar estos autos que dañan la imagen urbana y a largo plazo representan algún riesgo sanitario.



’Nos acercamos en cada caso al dueño del vehículo para notificarlo, esta acción le otorga al propietario 72 horas para quitar el carro que, incluso ha estado años arrumbado. En la mayoría de los casos los vecinos acatan la notificación y retiran el vehículo, pero cuando no quieren recibirnos o hacen caso omiso debemos proceder a remolcar el obstáculo’, relató.



Agregó que en ocasiones hasta cinco automotores, o lo que queda de ellos, son retirados en un día, por lo que los propietarios deben acudir a las oficinas de la Dirección de Movilidad y Transporte para que les regresen sus pertenencias, siempre y cuando acrediten legalmente la propiedad de dicho bien.