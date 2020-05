Retiran a feligreses y deportistas de la vía pública para evitar el COVID-19

Acapulco, Gro., 24 de mayo de 2020 Acatando las acciones de prevención implementadas por el Gobierno Municipal, para evitar el incremento de contagios por la pandemia del Coronavirus COVID-19, este domingo se realizó un operativo conjunto entre autoridades municipales, Guardia Nacional, Policía Estatal y Preventiva, logrando dispersar a un total de 275 personas que realizaban actividades no esenciales, informó el coordinador de Protección Civil y Bomberos del municipio, Cuauhtémoc Gayosso Pérez.



El funcionario público explicó que el operativo inició a las 11:00 horas con personal de la dirección de Reglamentos y Espectáculos, Gobernación y Vía Pública, a fin de concientizar a la población de lo letal que es realizar actividades no esenciales en la calle y la importancia de permanecer en casa, para evitar el incremento de contagios por el nuevo Coronavirus.



Gayosso Pérez indicó que el recorrido comenzó en la céntrica calle Xóchitl, en el templo con denominación social Restauración Familiar, sin embargo, no fue posible accesar debido a que la reunión era a puerta cerrada. También se visitó la cancha deportiva "Revolución Mexicana", en la colonia Emiliano Zapata, donde se encontraban alrededor de 50 personas que realizaban actividades deportivas restringidas por la pandemia del COVID-19; a los deportistas se les exhortó a retirarse y hacer caso a las recomendaciones del sector Salud.



El coordinador de Protección Civil y Bomberos agregó que en la misma colonia Zapata arribaron hasta el templo con razón social Ministerios de Vida, donde se pidió a 40 feligreses que se retiraran; en tanto que en la cancha deportiva Zapata se exhortaron a 50 jugadores de fútbol a que se fueran a sus casas para evitar contagiarse y contagiar a los demás.



En las actividades preventivas por el Coronavirus, en la cancha deportiva de la colonia La Máquina se dispersaron a otros 50 deportistas por no acatar las recomendaciones sanitarias de mantener sana distancia, usar cubreboca y gel antibacterial.



De igual forma, se instó a retirarse a otras 65 personas que se encontraban jugando fútbol en el campo deportivo Máquina 1; se inspeccionó la cancha Hermanos Ávila, inmueble que estaba cerrado, mientras que en la cancha deportiva del poblado de El Quemado fueron retiradas 40 personas que realizaban actividades no esenciales.



Finalmente, Gayosso Pérez aseveró que se mantendrán los operativos de concientización y dispersión de personas que realizan actividades no esenciales en la vía pública, sobre todo en la presente semana, en el pico más alto de la pandemia.