Retiran a más de 200 del tianguis de la entrada a la Zapata en Acapulco

ACAPULCO, Gro., 7 de junio de 2020.- Autoridades municipales retiraron a más de 200 vendedores ambulantes del tianguis ubicado en el estacionamiento de la tienda Mega Soriana, en la colonia Emiliano Zapata del puerto, como medida preventiva por el Covid 19.



Desde las 9:30 de la mañana, trabajadores de la Dirección de Vía Pública llegaron a ese sitio para pedir a los vendedores que se retiraran, debido a que incumplieron los acuerdos establecidos con anterioridad.



El director de Vía Pública, Iván Hernández Caballero dijo que eran más de 200 comerciantes los que se había instalado, pese a que desde hace dos meses han dialogado y tomado algunos acuerdos que no se han cumplido, como el disminuir la cantidad de vendedores, respetar la sana distancia, usar cubrebocas, gel antibacterial, entre otras.



Además, dijo que la indicación del gobierno municipal es que dejaran de vender aproximadamente dos o tres semanas, los miércoles y domingos que regularmente se instalan, hasta que el semáforo epidemiológico esté en verde y no en rojo como ahora, pues de seguir así no podrán regresar a la normalidad.



Autoridades municipales dialogaron más de una hora con todos los comerciantes; acudieron al resguardo, 15 policías municipales en tres patrullas.



Fuente: Quadratín