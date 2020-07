Retiran a más vendedores ambulantes que invadían banquetas en Acapulco

En un operativo para recuperar espacios peatonales y evitar contagios de COVID-19, inspectores de la Dirección de Vía Pública retiraron a 35 vendedores ambulantes que obstruían el paso en la banqueta de la avenida Ruiz Cortines, en inmediaciones del mercado de La Laja.



El titular de la dependencia municipal, Iván Hernández Caballero, explicó que en días pasados los comerciantes fueron notificados sobre la necesidad de evitar la invasión del espacio público, pero no acataron las recomendaciones en el plazo establecido, en consecuencia se procedió a su desalojo.



’En primera instancia se les invita y explica a los comerciantes el motivo por el cual no deben invadir las banquetas o vía pública, posteriormente se les hace una notificación por escrito y en caso de que no acaten esta indicación, no queda de otra más que retirarlos del lugar’, señaló Hernández Caballero.



El Gobierno de Acapulco redobla las acciones y operativos en coordinación con diferentes dependencias municipales, con apoyo del Ejército, Marina y Guardia Nacional, a fin de liberar espacios públicos que son invadidos por comerciantes informales y que impiden el libre tránsito de peatones y automóviles en la ciudad.