Retiran a tianguistas en la Zapata; fueron desalojados por no acatar medidas por COVID-19

Por no respetar los acuerdos de mantener sana distancia y otras recomendaciones de salubridad para evitar contagios por el Coronavirus COVID-19, este domingo por la mañana fueron desalojados alrededor de 350 locales de comerciantes tianguistas instalados en la colonia Zapata.



Iván Hernández Caballero, director de Vía Pública en el municipio, dijo que con el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a las 11:30 horas se arribó al lugar y tras supervisar que había aproximadamente 600 personas, entre tianguistas y compradores, que no respetaban las medidas preventivas para combatir el Coronavirus, se procedió a desalojarlos.



El funcionario público explicó que los comerciantes no respetaron la distancia de metro y medio entre local y local, además de incumplir las medidas de higiene, como usar cubrebocas y gel antibacterial. También, señaló, no acataron el horario establecido de instalarse de 8:00 a 13:00 horas.



Aunque los vendedores semifijos se mostraron renuentes por el operativo realizado por Vía Pública y la Policía Preventiva, finalmente se retiraron del lugar, señaló Hernández Caballero.



El servidor público dijo que el Ayuntamiento de Acapulco valora si en un futuro se les permitirá a los tianguistas volver a colocarse en la colonia Zapata, como lo hacían los miércoles y domingos, priorizando en todo momento que se respeten las acciones del Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Adela Román Ocampo, quien está preocupada y ocupada en combatir y contener los altos índices de contagios por Coronavirus.