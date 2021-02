Retiran las últimas 150 casas de campaña vacías de FRENAAA

El pasado viernes a las 21:30 horas, la Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México con ayuda de elementos de la Subsecretaría de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) retiraron las 150 casas de campaña del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA) que se encontraban vacías en el Zócalo de la Ciudad de México.



De acuerdo con una tarjeta informativa de la Secretaría de Gobierno de la capital, las casas de campaña que fueron instaladas desde el año pasado, fueron retiradas con el fin de garantizar medidas sanitarias así como evitar contagios por Covid-19; aseveraron que no retiraron a ninguna persona que estuviera pernoctando en el lugar.



Segob detalló que durante el evento también estuvo presente la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y personal de las Secretarías de Salud para garantizar el derecho a la libre manifestación, adicionalmente estuvo presente un notario público que certificó que únicamente fueran retiradas casas de campaña vacías.



De acuerdo con la cuenta de Twitter Webcams de México, el retiro de las casas de campaña dio inicio a las 21:30 horas de este viernes.



Aunque las campañas fueron colocadas por miembros de FRENAAA en el comunicado la Secretaría indicó que las campañas pertenecían a Campamento México; indicaron que miembros de dicho campamento reaccionaron de forma agresiva en el momento en que el personal capitalino comenzó a retirar las casas, sin embargo, los ataques no empeoraron debido a que los trabajadores no reaccionaron a estos.



’Ante estas acciones, integrantes del Campamento México respondieron de forma violenta con extintores, gas lacrimógeno y palos contra los trabajadores de Servicios Urbanos. No obstante, el personal del Gobierno capitalino no cayó en provocaciones y no hubo necesidad de la intervención de los elementos de la SSC’, detalló.



Contrario al comunicado, los integrantes del Campamento México aseguraron que fueron agredidos por las autoridades del gobierno de la CDMX. A través de sus redes sociales oficiales, según ellos todo sucedió cerca de las 10:30 de la noche.



’Este gobierno de cuarta con intimidación coarta la libertad de manifestación’, destacaron junto a fotografías de los supuestos destrozos que habrían sido ocasionados por los colaboradores del gobierno de las dependencias antes mencionadas.



Cabe recordar que en octubre de 2020 cuando los miembros de FRENAAA realizaron su marcha más grande -con cerca de 8,000 personas, aunque ellos acusaron ser casi 160,000- para exigir la renuncia del presidente López Obrador. Tras ello instalaron sus tiendas vacías el Paseo de la Reforma, a la altura del Caballito, y días más tarde las mudaron a la plancha del Zócalo. Desde ese entonces las casas se han mantenido vacías. Con información de INFOBAE