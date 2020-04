Retiran tianguis en Ecatepec por ignorar medidas para prevenir propagación del Covid-19

Ecatepec, Méx., a 20 de abrí del 2020.- El gobierno de Ecatepec realizó un operativo para retirar a los comerciantes del tianguis de la colonia La Popular, el cual no cumplía las medidas sanitarias para prevenir la propagación del COVID-19, cuyos dirigentes previamente fueron notificados de las recomendaciones de salud, las cuales ignoraron.



El presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, informó que la medida se aplicará en todos los mercados sobre ruedas que no acaten las medidas sanitarias estipuladas por las autoridades de Salud por la situación de emergencia sanitaria por el Coronavirus.



Personal de las direcciones de Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Protección Civil, Movilidad y Seguridad Pública y Tránsito, así como de la Coordinación de Mercados, Tianguis y Vía Pública y de la Contraloría Municipal, realizaron el primer operativo en el tianguis que se ubica en avenida José María Morelos y Pavón, esquina con avenida Adolfo López Mateos (R-1), el cual se instala todos los días.



Las autoridades municipales constataron que en dicho tianguis no se implementaron medidas de prevención para proteger a clientes y a los propios comerciantes, por lo que luego de dialogar con dirigentes de los vendedores se acordó el retiro total del mercado callejero.



Este tianguis es uno de los más importantes de Ecatepec, pues llega a concentrar hasta a 700 vendedores, muchos de los cuales dejaron de laborar ante las bajas ventas, aunque otros continuaban con sus actividades.



Se constató que en el tianguis había alta concentración de personas, los puestos estaban uno al lado del otro y muchos de los comerciantes y clientes no usaban cubrebocas ni gel antibacterial, además de que había familias enteras recorriendo los puestos.



Las organizaciones de tianguis del municipio fueron notificadas previamente por el gobierno de Ecatepec, quien envió una circular para informarles que tenían que cumplir con las recomendaciones de autoridades sanitarias del país, debido al coronavirus.



En Ecatepec existen 308 tianguis y 139 mercados en los que se expende mercancía diversa, sobre todo alimentos, por lo que en el municipio prácticamente hay tianguis todos los días de la semana, en alguna comunidad.



Autoridades de Ecatepec informaron que continuarán verificando los tianguis, para cerciorarse que acaten los lineamientos establecidos.



De igual forma, las autoridades municipales mantienen abierto el diálogo con los dirigentes de tianguistas para que estos lugares retomen actividades de forma segura y apegada a las disposiciones oficiales.



Los comerciantes se comprometieron a implementar las recomendaciones sanitarias ordenadas por autoridades de Salud, por lo que continuará la instalación de puestos con venta de productos perecederos, alimentos y de higiene, siempre y cuando cumplan con la separación entre cada puesto, comerciantes y clientes utilicen cubrebocas y gel antibacterial, y sólo ingrese al mercado una persona por familia.