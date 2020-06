Retiran y reciclan 800 toneladas de llantas de calles de Ecatepec

Ecatepec, Méx., a 17 de junio del 2020.-Más de 800 toneladas de llantas fueron rescatadas de la basura y de la vía pública de Ecatepec para ser recicladas, a casi un año de que el gobierno municipal inició de manera permanente el programa para retirar este tipo de desechos y evitar que se conviertan en focos de infección y problemas de salud pública.



En agosto del 2019 el alcalde Fernando Vilchis Contreras arrancó el programa ’No las abandones, no las quemes, las llantas viejas van acá’, debido a la gran cantidad de neumáticos abandonados en calles, áreas verdes y otros espacios de Ecatepec.



Acoyani Baroco Bonilla, director de Medio Ambiente y Ecología municipal, informó que el programa se implementó de manera permanente y trabajadores municipales recorren las comunidades para recoger las llantas viejas.



Recordó que los neumáticos contaminan el ambiente y se convierten en espacios dónde mosquitos transmisores de diversas enfermedades se reproducen, al igual que otro tipo de fauna nociva.



Personal de Medio Ambiente recorre las principales vialidades de nuestro municipio en busca de estos desechos, que regularmente son arrojados a la vía pública, parques y áreas verdes por los vecinos de la localidad, los cuales son recolectados y llevados hasta su lugar de depósito final o entregarlos para ser reutilizados.



Más de 176 mil llantas de distintos tamaños han sido retiradas hasta el momento de las calles de Ecatepec, lo que ayuda a mejorar la imagen urbana y disminuir los focos de infección que pudieran generarse con el abandono de estos desechos en la vía pública.



Tan solo durante la implementación del programa para rescatar a la Quinta Zona, hasta el momento trabajadores retiraron de los espacios públicos más de 30 toneladas de neumáticos de esta región, lo que representa seis mil 600 llantas.



Los neumáticos son revisados para determinar si los entregan a alguna empresa privada de reciclado y reutilizar el material de aquellos que aún cuentan con las condiciones adecuadas o si los llevan al vertedero de Santa María Chiconautla, en caso de que ya no estén en condiciones de ser reciclados.



Baroco Bonilla informó que también son retiradas las llantas que colonos o autoridades colocaron alrededor de árboles, ya que con el tiempo podrían aplicar constricción al tronco y matarlo.



Adelantó que igualmente se planea establecer un convenio con vulcanizadoras para que hagan entrega de los neumáticos que no utilicen, con el fin de evitar que terminen en la vía pública.