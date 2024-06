Retiran en Chimalhuacán basura de barrancas y piden no tomarlas como basureros

Con objeto de evitar un eventual desbordamiento de la Barranca Dos Muertos durante la actual temporada de lluvias que pudiera afectar a vecinos de Corte San Pablo, en el Ejido Santa María Chimalhuacán, más de 200 trabajadores de base y de confianza realizaron hoy aquí la Jornada Sabatina de Limpieza por instrucciones de la Presidenta Municipal Xóchitl Flores Jiménez.



Bajo la conducción de la Dirección de Servicios Públicos, retiraron más de 30 toneladas y casi 60 metros cúbicos de llantas, maleza, hierba, plásticos y otros desperdicios acumulados en el cauce y la represa de la barranca, con lo cual liberaron espacio para el debido escurrimiento y contención de las aguas.



Vecinos de la zona apreciaron esta labor que les evita riesgos a su integridad y patrimonio, así como el mejoramiento de la imagen urbana con el retiro de cascajo de sus propios predios aledaños.



Pablo García Colores, titular de dicha Dirección, expresó a su vez el agradecimiento de la Alcaldesa Flores Jiménez, del Gobierno Municipal y de sus trabajadores en general por la colaboración de los vecinos, y exhortó, a nombre de las autoridades, a una mejor disposición de los desperdicios y a no invadir las barrancas o cualquier otro cauce como éste.



Para ello, solicitó que la basura se entregue, en primera instancia, a los camiones recolectores del municipio y no abandonarla en lugares públicos, sobre todo, si con ello se obstruye o altera un servicio, como en este caso el de drenaje que proviene de barrios y colonias de zonas altas, como Escalerillas, La Joya y Xologuango, en el mismo Ejido de Santa María Chimalhuacán.



En particular, demandó no invadir éste o cualquier otro cauce para asentamientos irregulares, ya que por su naturaleza no son sitios seguros para vivienda, sino de gran peligro, sobre todo en temporadas de lluvias.



Señaló que la Presidenta Municipal ya instruyó, a su vez, una mayor coordinación entre la Dirección a su cargo y otras, como la de Obras Públicas, Protección Civil y Bomberos, y del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS), para una mayor coordinación en pro de la seguridad de la población.



En la Jornada Sabatina de Limpieza participó personal adscrito a la Presidencia Municipal y a las Direcciones de Obras Públicas, Protección Civil y Bomberos y el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y de Servicios Públicos, los cuales se auxiliaron de 7 camiones de volteo, 2 retroexcavadoras, y un minicargador denominado ’Bobcat’ que, por su versatilidad, pudo adentrarse y limpiar zonas difíciles de la barranca.



A esa actividad también acudió personal de la Dirección de Salud, pues entre el follaje de la barranca habitan víboras y otras especies que eventualmente pudieran provocar daños a los trabajadores.