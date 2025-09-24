Retiran islas de comercio irregular en pasaje independencia del mercado San Antonio en Texcoco

Protección Civil Gestión, Gestión Integral de Riesgos, Bomberos y Atención Médica Prehospitalaria dictaminaron la necesidad de liberar la ruta de evacuación del pasaje independencia



Luego de un procedimiento administrativo realizado a petición de la mesa directiva del mercado San Antonio, así como las recomendaciones preventivas de Protección Civil, Gestión Integral de Riesgos, Bomberos y Atención Médica Prehospitalaria para mantener libres rutas de evacuación, fueron retirados puestos externos a la zona comercial del pasillo independencia en los portales de Texcoco.



La Directora de Desarrollo Económico, señaló que se realizó el operativo para retirar las islas en las que de manera irregular se ejercía el comercio, ya que fueron notificado en tiempo y forma, indicándoles que no estaba permitido el establecimiento de puestos semifijos en este lugar, por lo que pudieron retirar su mercancía, pero dejaron en este espacio las vitrinas que fueron clausuradas.



Explicó que se realizó un Procedimiento Administrativo, que fue resuelto el pasado 23 de mayo del corriente, sin que existiera medio defensa legal que la impugnara, causando ejecutoria el 3 de septiembre de la presente anualidad.



A esto se sumó el Dictamen de Riesgo expedido por la Dirección de Protección Civil, Gestión Integral de Riesgos, Bomberos y atención Médica Prehospitalaria, en el que afirman que las islas en comento son un riesgo a los ciudadanos que transitan por dicho pasaje del Mercado San Antonio, debido a que obstruían la salida en caso de una emergencia y/o siniestro y con fundamento establecido en el artículo 40 del Reglamento de la Dirección de Desarrollo Económico y Comercio Municipal, se realizó el resguardo para evitar riesgos innecesarios para los usuarios.



Como los dueños de las vitrinas no las retiraron pese a haberles notificado que representaban un riesgo para comerciantes y clientes, se tuvo que realizar el retiro, resguardándolas en instalaciones de Desarrollo Económico, en donde los dueños previa comprobación podrán recogerlas.



Informó que el retiro de las vitrinas se realizó de manera pacífica, con el apoyo de las direcciones de Servicios Públicos, Protección Civil, Seguridad Pública y Movilidad y en presencia de la mesa directiva del mercado San Antonio.



Añadió que el presidente municipal de Texcoco Nazario Gutiérrez Martínez, dio instrucciones a la dirección de Obras Públicas para que realice la rehabilitación de pisos y paredes que fueron perforados para al momento de instalar la vitrinas en este espacio.



’Trabajen en la rehabilitación de este pasillo, para que al igual que los otros de este centro de abasto sea remozado y se convierta en un espacio seguro y agradable para quienes ingresan al mercado San Antonio para realizar sus compras’, dijo el presidente de Texcoco.



La titular de Desarrollo Económico indicó que en esta área se seguirá trabajando en la operación regular del comercio, impulsando el consumo local y la generación de empleos para las texcocanas y los texcocanos.