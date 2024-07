En continuidad con las acciones encaminadas a garantizar la seguridad e integridad física y patrimonial de la población en la actual temporada de lluvias, principalmente en los puntos de mayor riesgo, el Gobierno de Chimalhuacán realizó hoy su Jornada Sabatina de Limpieza en la Colonia ’Arturo Montiel’.



Retiró más de 24 toneladas de basura, cascajo, llantas y otros desperdicios de las calles afectadas el lunes pasado por el desbordamiento del Dren Chimalhuacán II y reforzó con costalera la desembocadura del drenaje a ese mismo cuerpo de agua en la Planta de Bombeo ’Canteros’.



Más de 100 trabajadores de confianza de las Direcciones de Servicios Públicos, de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, de la Juventud y del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte barrieron, palearon, recogieron y subieron los desperdicios en cinco camiones de volteo sobre la Avenida Central, entre las calles 5 y 17.



Como en otras ocasiones, el titular de la Dirección de Servicios Públicos, Pablo García Colores, agradeció la colaboración de vecinos que se sumaron a esta tarea, pidió paciencia a quienes tienen necesidad de deshacerse de bienes echados a perder, les solicitó no abandonarlos fuera de sus casas y exhortó a los transeúntes a no arrojar más residuos en estas calles.



Destacó que todo el Gobierno Municipal mantiene aquí un plan de contingencia desde el día de los hechos con personal de su Dirección, así como las de Protección Civil y Bomberos, Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Medio Ambiente y Ecología, Salud, DIF, ODAPAS, Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, y prácticamente todas las áreas administrativas y operativas del Gobierno local.



’Trabajamos en conjunto aquí, no nos hemos retirado. Seguiremos apoyando hasta que dejemos todo en orden, en lo que corresponde a nuestras facultades y posibilidades, e invitamos a la población a que también nos siga apoyando, que es para beneficio de todos, en primer lugar, no arrojando residuos a la vía pública, porque ésta obstruye el drenaje y termina poniéndose en riesgo la seguridad de otras personas y sus bienes’, puntualizó.



Señaló que particularmente algunos conductores y transeúntes acostumbran tirar basura en algunas vialidades de la ’Arturo Montiel’, principalmente en el camellón de la Avenida Ejido Colectivo que, con el Río de la Compañía, el Dren Chimalhuacán II y la Avenida Quetzalli, limitan esta colonia.



Recordó que el Bando Municipal y otros ordenamientos prevén sanciones económicas y corporales muy severas, incluidos trabajos a favor de la comunidad, para quienes tiran basura en vía pública y obstruyen el drenaje con desperdicios abandonados en calles, causando riesgos sanitarios a la población.



García Colores reiteró el reconocimiento del Gobierno Municipal al personal de Limpia, Parques y Jardines, Imagen Urbana y Alumbrado Público de la Dirección a su cargo, así como a médicos, enfermeras, policías, licenciados, abogados, ingenieros, trabajadores y profesionistas de diversas áreas, por su aportación en estas Jornadas de Limpieza Sabatina.



Además de los 5 camiones de volteo, hoy contaron con el apoyo de una retroexcavadora y un minicargador ’Bobcat’, además de palas, escobas y otras herramientas.