Retiros de afores aumentó 22.5% de enero a marzo de 2020

Demandan en la Permanente que retiro de Afores no afecte a desempleados.



El monto de los retiros aumentó 22.5 por ciento de enero a marzo de 2020, a tasa anual, la cifra más alta registrada para un primer trimestre: Consar.



El senador Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó una iniciativa para reformar la Ley del Seguro Social, a fin de que no se afecten las semanas cotizadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de aquellas personas que realicen retiros de su Afore por desempleo.



La propuesta, dijo el legislador, busca que no se vea perjudicada la pensión de los trabajadores, como resultado de la crisis de la pandemia, ya que actualmente, señaló, el retiro de un porcentaje de las Afores tiene un doble costo para el trabajador, no solo porque disminuye su ahorro, sino porque también pierde semanas cotizadas.



Es como si pagará una tasa de interés por disponer de su dinero, al final son sus ahorros. A pesar de ello, las Afores se han convertido en una opción de apoyo para los desempleados, ya que el artículo 191 de la Ley del Seguro Social señala que durante el tiempo que un trabajador deje de estar sujeto a una relación laboral, tendrá derecho a realizar aportaciones a su cuenta individual de Afore y a retirar parcialmente los recursos de su subcuenta de retiro, explicó.



No obstante, agregó Gama Basarte, se puede hacer uso de ese retiro de hasta el 10 por ciento de sus ahorros y perder esa misma proporción en semanas cotizadas.



Recordó que cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) revelan que el monto que las personas retiraron de su Afore, por desempleo, aumentó 22.5 por ciento de enero a marzo de este año, a tasa anual, la cifra más alta de la que se tiene registro para un primer trimestre.



El legislador de Acción Nacional dijo que el titular de la Consar, Abraham E. Vela, ha señalado en diferentes medios que se espera un incremento muy importante en el retiro de las Afores por desempleo. Para junio, apuntó, se podría superar la cifra de un millón 300 mil personas que durante este año efectúen este tipo de retiros.



Hizo ver que sólo en el mes de abril, 267 mil 610 trabajadores hicieron retiros por desempleo de su Afore, lo que implicó una salida de recursos de las administradoras por mil 591 millones de pesos, un crecimiento del 90 por ciento, en términos reales respecto del cuarto mes del año anterior.



El presidente de la Consar también señaló que, en lo que va del mes de mayo, las 10 Afores que conforman el mercado mostraron plusvalías al igual que en abril, con lo que superaron la mala racha que registraron en marzo con minusvalías de más de 150 mil millones de pesos.



El saldo acumulado, aseguró, es positivo y ronda al día de hoy los 70 mil millones de pesos, sin embargo, aún se observa cierta volatilidad, a pesar de que los mercados financieros han ido regresando a la normalidad de manera gradual, pero existe una expectativa positiva al respecto.



La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.