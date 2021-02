Reto del Tri femenil: convertirse en ‘Dream Team’ mundial

+ Hay un cambio radical, asegura



+Primera estratega mujer en 50 años al frente del representativo México pide «responsabilidad social» a las futbolistas



+Considera que es necesaria una profesionalización de las jugadoras



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– Al convertirse en la primera mujer entrenadora de la selección femenil mexicana, en 50 años, Mónica Vergara dijo sentirse orgullosa del cambio global respecto a la inclusión de género. Aunque su prioridad es llevar al equipo dentro de los mejores ocho del mundo. Al tiempo que está consciente de que el balompié tricolor sigue en desarrollo.



’Hay un cambio muy radical provocado por las mujeres. Ahora estoy muy comprometida, creo que podemos lograr el éxito. Quiero ser la líder que necesita esta generación para alcanzar los objetivos deportivos’, argumentó en entrevista.



A diferencia de sus antecesores, Leonardo Cuéllar, Roberto Medina y Christopher Cuéllar, Mónica fue jugadora cuando sólo existían torneos amateur en femenil. Después llegó a una selección que no tenía muchos recursos y más tarde dirigió la representación Sub 17, con la cual obtuvo el subcampeonato en el Mundial de 2018.



Ahora, al frente del seleccionado mayor femenil, apuntó que la mentalidad es poner a México dentro de los ocho mejores, a largo plazo, por lo que de inmediato convocó a un microciclo con jugadoras tanto de la Liga Mx como algunas a quienes dirigió en el Mundial juvenil.



Aunque reconoció los esfuerzos en la Liga Mx, la cual tiene cuatro años de haber nacido, Vergara señaló que todos ’debemos seguir trabajando desde nuestra trinchera’.



Apuntó que es necesaria una profesionalización de las jugadoras. Deben ser mucho más comprometidas, disciplinadas y ambiciosas para alcanzar un mejor nivel.



’Tanto la Federación Mexicana de Futbol como la Liga Mx y los clubes están impulsando al balompié femenil. Pero es una realidad que necesitamos desarrollar un mejor nivel. Si tenemos muy cerca a Estados Unidos (tetracampeón mundial) debemos pensar y apuntar en grande’, sostuvo.



Aunque la dirección de selecciones nacionales ya planea un calendario para encuentros amistosos y Vergara aceptó que le gustaría enfrentar a equipos de la talla de Estados Unidos, Holanda o Japón, tampoco descarta a planteles como Costa Rica o Trinidad y Tobago.



’Necesitamos implementar nuestro modelo de juego sin importar el rival. No pondremos excusas.’



Si bien, las convocatorias de Leonardo Cuéllar se distinguieron por llamar a mexicano-estadunidenses o futbolistas en Europa, al argumentar que en México no había una fuerte infraestructura, ahora con la Liga Mx nació un semillero para nutrir a la selección. Al respecto, Vergara indicó que no sólo considerará a las jugadoras que están en el extranjero.



Admira a todas las futbolistas.



’Pero vamos a elevar la exigencia. Las puertas de la selección están abiertas para todas. Pero vendrá quien esté en su mejor momento y asuma esta responsabilidad social que necesitamos como país para comportarse de manera integral tanto dentro como fuera de la cancha’, concluyó.



(Con información del diario La Jornada)