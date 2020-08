Retoma Emiliano Hernández sus entrenamientos de manera presencial en la ciudad deportiva EDOMÉX

• Continúa con la mira puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio.



Zinacantepec, Estado de México, .- Emiliano Hernández Uscanga, pentatleta mexiquense que busca su lugar para los Juegos Olímpicos de Tokio, retomó sus entrenamientos de forma presencial en la Ciudad Deportiva Edoméx, en Zinacantepec, junto con otros deportistas que tienen su mismo objetivo.



El atleta puntualizó que para él es importante retornar a trabajar en la casa de todos los deportistas mexiquenses, sobre todo contar con el respaldo de la Secretaría de Cultura y Deporte para este proceso.



’Me encuentro muy contento de poder volver a entrenar aquí en casa, la verdad es un aliciente para nosotros, el equipo, poder recibir el apoyo por parte de la Dirección del Deporte y motivados, sabemos que Tokio sigue aquí y pues estamos buscando ese boleto’, afirmó.



Emiliano aseguró que durante el proceso de confinamiento por COVID-19, en el que el semáforo epidemiológico estuvo en rojo, él continuó entrenando de forma habitual, bajo circunstancias peculiares, en las que evitaba el mayor riesgo posible.



’Afortunadamente yo tuve varias opciones para seguir entrenando durante la contingencia entonces estoy bastante bien, fuerte físicamente, me siento contento con lo que se viene haciendo de trabajo, entonces yo creo que espero llegar en buena forma para esas competencias’, indicó.



Hernández Uscanga detalló que la intención es realizar un campamento en la Ciudad Deportiva Edoméx y posteriormente retomar el proceso competitivo para buscar su clasificación a la justa olímpica.



’Pienso que el entrenador está bastante bien en lo que él decide, yo creo que toma las decisiones con el equipo y yo creo que el equipo está trabajando bastante bien, confío en que un campamento aquí en Toluca nos va a venir muy bien para el tema del rendimiento, la hora de las actividades físicas, y a finales en enero nada más afinar esgrima y estar listos para darle’, señaló el pentatleta.



Para Emiliano el confinamiento sanitario para contener la propagación del virus SARS-CoV-2, lejos de ser una contrariedad, lo tomó como una opción para mejorar en diferentes aspectos de su deporte y retomar la competencia en el ranking mundial que dejo pendiente, en busca del pase olímpico.



’Esto nos una oportunidad de enfocarnos en algunas deficiencias que teníamos en el camino, este tiempo nos permite replantear esos errores y hacerlos de mejor forma, pues tenía una buena competencia al principio del año en el que quedé en lugar 11.



’Por lo que sé, arrastré los puntos y que se vuelva a tener este sistema de competencia la verdad es muy bueno, yo creo que sea como sea, hay que llegar a las mejores formas y con el equipo lo vamos a lograr’, manifestó.



’Me dejó mucha madurez, me dejó mucha inteligencia, este 2020 tuve la oportunidad de ser, por primera vez, categoría abierta, lo cual fue un cambio grato, nada más tuve una competencia y quede lugar 11, significa que vamos por buen camino, yo creo que los entrenadores y mi equipo de trabajo han hecho bien las cosas y me deja la experiencia para los temas técnicos como el esgrima, como la equitación que entre más compites, entre más años tienes mejor eres, entonces pues gracias a este año extra vamos aprovechar’, dijo el pentatleta.