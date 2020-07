Retoman CFE y SUTERM negociación es laborales

El INFONAVIT extiende medidas de protección

+Exposición en Linea de lucha contra el COVID-19

Armando Téllez Flores

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) reanudaron las negociaciones del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) 2020-2022. Estas negociaciones tienen como objetivo actualizar las cláusulas del CCT para brindar certeza al personal y cumplir los objetivos de la CFE.

En su mensaje inicial, Rubén Cuevas Plancarte, Director Corporativo de Administración de la CFE, dio la bienvenida a los integrantes de la mesa de negociaciones y dijo que tanto el Presidente Andrés Manuel López Obrador, como el Director General de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, están atentos a los avances de las negociaciones.

Cuevas Plancarte dijo que la negociación se lleva a cabo con apego a la normatividad vigente y busca actualizar las cláusulas del CCT de acuerdo con las modificaciones a la legislación laboral actual con el propósito de proveer certeza a los trabajadores y asegurar el cumplimiento de los objetivos de la CFE.

En su participación, Mario Ernesto González Núñez, Secretario del Interior del SUTERM, señaló que el sindicato siempre ha buscado que la CFE sea una empresa dinámica, progresista y capacitada. Enfatizó que el objetivo siempre ha sido mejorar los procesos en los que interviene la CFE, para bien de México.

González Núñez planteó una reunión en favor de la construcción de acuerdos, en la que se busque la conciliación y no la división, con objetivos claros y compartidos, con una visión de sindicalismo moderno. Apuntó que el sindicato reconoce la realidad de la CFE y reitera su compromiso para fortalecerla.

En la reunión también participaron, por parte de la CFE: Arturo José Ancona García López, Coordinador de Recursos Humanos; Román Torres Huato, Gerente de Administración y Servicios; Roberto Ismael Vélez Rodríguez, Gerente de Relaciones Laborales y Gary Pérez Grijalva, Asesor.

Por parte del SUTERM, también estuvieron presentes: Vinicio Limón Rivera, Secretario de Organización; Nereo Vargas Velázquez, Secretario del Trabajo; Carlos Ortega Calatayud, Secretario de Educación; Rubén Martín García Castelán, Secretario de Finanzas; José Tobón Martínez, Secretario de Fomento y Desarrollo del Sector; Marcela Téllez Bello, Jefa del Jurídico y Representante Legal; María del Carmen Ortega Zúñiga, Secretaria de Previsión Social.

No se dijo nada de la ausencia del secretario general Víctor Fuentes del Villar.

INFONAVIT EXTIENDE MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR COVID-19

Con el objetivo de seguir apoyando a las y los trabajadores a conservar su patrimonio y tener solvencia financiera durante la emergencia sanitaria por Covid-19, y seguir contribuyendo a la preservación de fuentes de empleo, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) extendió el plazo para recibir las solicitudes de acceso a las medidas de protección hasta el 31 de agosto de 2020.

El instituto reitero hoy que quienes lo requieran podrán solicitar los beneficios hasta el 31 de agosto de 2020 y que son ya 203 mil 100 trabajadores ya los han recibido de forma directa, a través del Seguro de Desempleo, prórrogas, o la combinación de ambas medidas; e indirectamente se ha apoyado la conservación de 2 millones 198 mil 282 empleos gracias al diferimiento de aportaciones patronales a la subcuenta de vivienda.

Esto abre la posibilidad para que los acreditados que perdieron su empleo o sufrieron una reducción salarial, y aún no han recibido los apoyos directos del Infonavit, puedan solicitarlos y sean beneficiados con hasta tres meses de Seguro de Desempleo, sin la necesidad de realizar ningún copago; prórrogas de su mensualidad por hasta tres meses, con congelamiento de saldo y sin capitalización de intereses; o una combinación de ambas medidas.

Para solicitar estos beneficios, el procedimiento también se mantiene sin cambios: los acreditados deben ingresar con su usuario y contraseña a Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx) y contestar un cuestionario que servirá para determinar el beneficio aplicable.

Mientras que, aquellos acreditados que ya recibieron estos apoyos durante la primera etapa, comprendida del 15 de abril al 30 de junio de 2020, serán contactados de forma directa para determinar si requieren una ampliación de los apoyos.

Por otra parte, con la finalidad de seguir contribuyendo a la preservación de fuentes de empleo, los empleadores podrán diferir ante el Infonavit un bimestre más de sus aportaciones a la subcuenta de vivienda; siempre y cuando lo soliciten antes del 31 de agosto de 2020 en el portal empresarial del Instituto (empresarios.infonavit.org.mx).

Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) podrán prorrogar el pago de hasta tres bimestres; mientras que las empresas con más de 250 empleados podrán diferir hasta dos bimestres. Las aportaciones se reanudarán en noviembre de 2020.

Hasta el 25 de junio, el Infonavit ha apoyado de forma directa a 203 mil 100 trabajadores a través del Seguro de Desempleo, prórrogas, o la combinación de ambas medidas.

El 51% de los beneficiarios se concentran en ocho entidades: Estado de México, Nuevo León, Quintana Roo, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Ciudad de México y Puebla.

Asimismo, hasta el 25 de junio, el Instituto ha beneficiado de forma indirecta a 2 millones 198 mil 282 de trabajadores, con el diferimiento de contribuciones patronales a la subcuenta de vivienda, por un monto de 1,540 millones de pesos.

Con esta medida, dirigida a los empleadores, se ha apoyado a 29 mil 270 empresas, de las cuales 95% son PyMEs.

El 52% de los trabajadores beneficiados con el diferimiento de las cuotas patronales se concentran en cinco entidades: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Quintana Roo. …

EXPOSICION EN LINEA SOBRE LA LUCHA CONTRA COVID-19 EN BEIJING

El 20 de junio se inauguró en Beijing la exposición fotográfica ’La pandemia frente a la lente: imágenes de la lucha mundial contra el COVID-19’. Esta exhibición en línea, puesta en marcha gracias a los nuevos medios y la moderna tecnología, ofrece una experiencia de visualización multilingüe y multiterminal para una audiencia global.

Du Zhanyuan, presidente del Grupo de Publicaciones Internacionales de China (CIPG, por sus siglas en inglés), y Li Qianguang, vicepresidente de la Federación China de Círculos Literarios y Artísticos (CFLAC, por sus siglas en inglés), pronunciaron un discurso en la ceremonia de apertura. Asimismo, Pavel Negoitsa, director general del diario Rossiyskaya Gazeta (Rusia); Franco Gallo, presidente del Instituto de la Enciclopedia Italiana Treccani (Italia); Yang Kyuhyun, editor en jefe de Aju News Corporation (Corea del Sur); y José Luis Uribe, presidente del Club Primera Plana (México), hicieron uso de la palabra a través de Internet.

’La pandemia continúa devastando al mundo, causando interrupciones sin precedentes en la economía global y en la vida cotidiana de las personas’, señaló en su discurso el presidente de CIPG, Du Zhanyuan. ’Sin embargo, pese a que las personas practican ahora el distanciamiento social para contener el virus, sus corazones han permanecido unidos. La batalla contra este enemigo invisible es una lucha común que enfrentan todos los seres humanos y que requiere de los esfuerzos conjuntos de los Gobiernos de todos los países, así como un gran apoyo y una amplia participación de los medios de comunicación y de las instituciones culturales.

Desde un comienzo, la propuesta de CIPG de lanzar una exhibición fotográfica en línea sobre la lucha contra el COVID-19 fue muy bien recibida por numerosas agencias e instituciones alrededor del mundo. Rápidamente, comenzamos a recibir un apoyo masivo. Este hecho en sí mismo revela la actitud, la decisión y las acciones de las personas frente a la pandemia, como testigos y guardianes de los recuerdos de este momento particular que vivimos. Esta exposición es también un testimonio del apoyo mutuo, de la solidaridad y de la cooperación de la humanidad durante la pandemia’.

’Con el fin de ser una fiel representación de la lucha global contra la pandemia, la exhibición presenta las obras de más de 100 fotógrafos de 27 países’, detalló Du Zhanyuan. ’Estas obras cuidadosamente seleccionadas no son solo una documentación a través de imágenes, sino que muestran también una gran calidad artística y una notable profundidad filosófica. Capturan momentos preciados, más allá de los límites del tiempo y el espacio, revelando lo mejor de la humanidad en medio de la crisis y la acción concertada de todos los gobiernos para proteger la vida de las personas, así como para prevenir y controlar la enfermedad de manera científica’.

Por su parte, Li Qianguang, vicepresidente de la CFLAC, recordó que la fotografía es un lenguaje universal. ’La exposición muestra vívidamente la grave situación que se vive en todo el mundo, al capturar momentos conmovedores en la lucha de diferentes países contra un mismo virus. Es la primera vez que soy testigo de una exposición fotográfica sobre la respuesta a la pandemia, y creo que esta puede servir para impulsar nuestro coraje con el fin de vencer al virus, así como de fortalecer nuestra determinación de actuar con unidad’.



La exhibición presenta más de 200 trabajos fotográficos de medios de comunicación y fotógrafos independientes de 27 países que han sido gravemente afectados por el brote del nuevo coronavirus, como China, Corea del Sur, Egipto, Francia, Italia, Rusia, España, Brasil, México, Perú, Estados Unidos, entre otros.

Las imágenes, que documentan la vida trastocada y los momentos extraordinarios a causa de la pandemia, pueden inspirar a diferentes países a cooperar en la batalla contra el COVID-19 y a construir conjuntamente una comunidad mundial donde prime la salud para todos. La exposición ha sido dividida en cinco categorías: ’Repentina llegada y brote global’, ’La vida por encima de todo’, ’Vientos y lluvias en un mismo barco’, ’Menor actividad social y recesión económica’ y ’El impulso de la recuperación’.

’Me siento honrado de haber tenido la oportunidad de capturar las historias de diferentes personas durante la pandemia desatada por el COVID-19’, señaló el fotógrafo mexicano Marco Peláez. ’La enfermedad tomó al mundo por sorpresa, pero de a poco estamos aprendiendo a sobrellevarla. Esta exposición es parte de nuestro anhelo de contribuir con nuestras cámaras al fomento de acciones globales contra la pandemia’.

Esta es la primera exposición fotográfica a gran escala que se hace sobre la lucha contra la pandemia del COVID-19. Lanzada vía Internet, uno puede acceder a la exhibición mediante dispositivos móviles, la computadora y las redes sociales. La plataforma móvil emplea la tecnología de modelado 3D para proporcionar una experiencia de exhibición virtual en chino e inglés, mientras que a través de la computadora se puede acceder a imágenes de mayor tamaño en ocho idiomas: chino, inglés, coreano, árabe, francés, italiano, ruso y español.

La exposición está patrocinada conjuntamente por CIPG, el Gobierno Metropolitano de Seúl, Aju News Corporation (Corea del Sur), el diario Youm7 (Egipto), el Instituto de la Enciclopedia Italiana Treccani (Italia), la Asociación Juvenil Sino-Italiana, el diario Rossiyskaya Gazeta (Rusia), el Club Primera Plana y el diario La Jornada (México) y la agencia de noticias Andina (Perú). Del mismo modo, ha sido organizada conjuntamente por China Pictorial Publications, China.org.cn, la revista China Hoy y Beijing Bosheng International Cultural Exchange Co., Ltd. En tanto, el Centro de Arte Fotográfico de la CFLAC estuvo a cargo de la dirección de arte de la exposición.

La muestra, que durará unos seis meses, es parte de una serie de actividades de intercambio cultural en línea realizadas por CIPG en medio de la pandemia del COVID-19….

