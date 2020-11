Retorno de Mike Tyson, entre morbo, expectación y suspicacia

+Reflejo de la crisis del boxeo mundial



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/Agencias).-El regreso a los cuadriláteros del legendario Mike Tyson en un combate de exhibición este sábado ante Roy Jones Jr., ambos por encima de los 50 años, ha despertado tanta expectación como suspicacias dentro del mundo del boxeo, incluso morbo, reflejo de la crisis del pugilismo mundial.



Las especulaciones sobre el retorno de Iron Mike comenzaron con unos videos que publicó en mayo en redes sociales. A sus 54 años, el ex campeón de los pesos pesados lucía de nuevo en forma y castigaba a su sparring con una secuencia de veloces golpes.



Con más de 12 millones de vistas del video en Instagram, la vuelta de Tyson fue tomando fuerza hasta que se concretó en julio, con el anuncio de la pelea de exhibición ante Jones Jr., de 51 años y ex campeón mundial en cuatro categorías.



El combate se celebrará a puerta cerrada por la pandemia mundial por Covid 19 y será el primer acto deportivo que se dispute desde marzo en el Staples Center de Los Ángeles.



Tyson, quien dominó con puño de hierro los pesos pesados entre las décadas de 80 y 90, asegura que no se parece en nada al peleador que fue noqueado por el irlandés Kevin McBride en 2005, la derrota con la que cerró su carrera a los 38 años.



Si bien la pelea no tiene carácter oficial, ha sido fuertemente regulada debido a la avanzada edad de los púgiles. La Comisión Atlética de California promulgó reglas especiales para preservar la integridad física de sus protagonistas.



Tyson y Jones Jr. estarán sometidos a exámenes médicos completos y pruebas antidopaje en las que no se controlará si han consumido mariguana. El propio Tyson cuenta con varios negocios dedicados a la plantación y venta de productos relacionados con esa sustancia.



El combate se dividirá en ocho asaltos de dos minutos y los púgiles, aunque no portarán casco protector, emplearán guantes más ligeros (12 onzas), que reducen la potencia de los golpes.



Las puntuaciones serán ofrecidas por miembros del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) con fines de entretenimiento, ya que no declararán un ganador oficial. Se evitará el nocaut y se detendrá la pelea si alguno de los boxeadores sufre un corte grave.



En las semanas recientes, ambos peleadores rechazaron las críticas que ha recibido el combate y se mostraron en desacuerdo con las restricciones.



’¿No es una contienda real? Es Mike Tyson contra Roy Jones. Vengo a pelear y espero que él venga a lo mismo y eso es todo lo que se necesita saber’, declaró Iron Mike, quien ha trabajado su cuerpo a conciencia en el gimnasio, determinado a reencauzar su vida de altibajos, desde alcanzar la gloria deportiva a transitar por la cárcel, la adicción a drogas y la ruina económica.