Retuvo Cruz Roja Hidalgo entrega de ambulancias 40 días ante COVID porque querían ceremonia con besamanos

Trabajadores al interior de la Cruz Roja Mexicana manifestaron su indignación con José Saade Kuri, delegado de la institución en Hidalgo, toda vez que por más de 40 días tuvo retenidas las ambulancias donadas por Fundación Azteca dado que quería obtener raja política invitando a autoridades locales, celebrando con bombo y platillo el acto, pese a la urgencia de que estas colaboren con la atención a víctimas de COVID-19.



Las delegaciones que hasta el día de ayer, más de un mes después, no habían obtenido luz verde para poder operar las unidades fueron Actopan, Progreso, Tulancingo y Zimapán, las cuales al fin pudieron disponer de la ambulancia que se les asignó a cada una.



La flota forma parte de un total de 57 que la Fundación Azteca y Nacional Monte de Piedad donaron a la Cruz Roja desde el pasado 25 de marzo en la ciudad de Toluca, realizando una modesta ceremonia y a puerta cerrada derivado de las medidas de contingencia instruidas por la Secretaría de Salud Federal.



Según la versión compartida por trabajadores, José Saade Kuri quiso sacar provecho de la situación y realizar una ceremonia acompañado de los alcaldes de dichas demarcaciones, así como del mismo gobernador del Estado, objetivo para el cual, mantuvo las unidades sin operar pese a la urgencia que supone su apoyo para facilitar la atención de víctimas por COVID-19.



Ante la urgencia, previamente se habían tenido al menos dos reuniones en la capital hidalguense para tratar el tema pero el directivo, primo del esposo de la alcaldesa de Pachuca Ricardo Ludlow Kuri, hizo hasta lo imposible para postergar el acto y obtener raja política.









Otros antecedentes de Saade Kuri



De acuerdo con Criterio, apenas en octubre del año pasado el representante de la emérita institución en Hidalgo insultó y quiso golpear a varios funcionarios de la presidencia municipal de Pachuca durante un evento de la Canaco en un salón de su propiedad, y todo porque no había lugar para estacionarse, por lo que empezó a insultar a quien se le ponía enfrente, queriendo incluso cancelar el evento.



Dos años antes, el “Día del Socorrista”, un paramédico se llevó diversos insultos, manotazos y empellones, derivado de que solicitó a Saade Kuri equipo médico básico para los turnos de paramédicos más desprotegidos, respondiendo el humanista funcionario al trabajador “Tú no tienes que pedir nada porque no eres nadie”.