Reúnen firmas para enjuiciar a ex presidentes ’corruptos’

Ante la propuesta de diputados del Congreso de la Unión para someter a juicio a ex presidentes con antecedentes de corrupción como Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la dirigente de izquierda Beatriz Mojica Morga llamó a la ciudadanía a participar, con el propósito de poner un granito de arena y alcanzar las tres millones de firmas para lograr el objetivo.



En el Zócalo de Acapulco, la ex candidata a la gubernatura comentó: ’en esta etapa de la 4T toda la clase política debe dar la cara y si alguien tiene alguna cuenta pendiente con la justicia, enfrentarse al escrutinio público para probar si se es inocente’, dijo.



Beatriz Mojica argumentó que la dinámica, se lleva a cabo para sumar adeptos, luego de coincidir con el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es no robar, no mentir y no tracionar al pueblo de México.



En dicho evento, una señora indígena fue la primera en formar el documento y exclamó: ’Peña Nieto le enseñó el vicio de las drogas a mis hermanos, así que lo quiero ver tras las rejas por mí y por millones de personas que sufrimos su mandato’, acotó.



El módulo estará disponible hasta el 13 de septiembre, fecha en la que darán a conocer cuántas firmas consiguieron, para después entregarlas a personal del INE, ya que el 15 es el último día de dicho ejercicio democrático.