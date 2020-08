Reunión de disidentes de Cooperativa Cruz Azul con presidente interino del equipo

+Víctor Manuel Velázquez y José Antonio Marín ya tienen control parcial de las cuentas de la cementera, abogado



+Cuerpo técnico y jugadores han externado su apoyo a Billy Álvarez



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- El mediático caso judicial de Guillermo Álvarez Cuevas y los otros directivos de la Cooperativa La Cruz Azul –que ha llegado a la prensa internacional– sigue con sus repercusiones. Su onda expansiva no cesa. Y cada vez más las consecuencias legales se acercan al club de futbol. Originalmente tenían que ver con las denuncias de delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita. También puede haber opacidad en compra-venta de jugadores.



Considerando que se desconoce el paradero de Billy Álvarez hace al menos dos semanas, debido a la orden de aprehensión en su contra, todas las decisiones de futbol quedaron en manos de Jaime Ordiales, el director deportivo interino de la Máquina. Quién, por cierto, determinó que no llegará un tercer refuerzo ante la ausencia del presidente de firmar su contrato.



Hoy son los llamados «socios disidentes» quienes están a cargo de la Cooperativa, luego de que la justicia determinara que el Consejo de Administración y Vigilancia fuera restituido en sus funciones. Por lo que también deben tomar la cabeza de Cruz Azul equipo de futbol. Incluso, con el respaldo de una orden judicial, tienen el control las instalaciones del corporativo de la cementera, al sur de la Ciudad de México



Mientras el equipo entrenaba en la cancha del Estadio Azteca, ayer, José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez, quienes dirigen los consejos de Administración y Vigilancia de la Cooperativa Cruz Azul, conocidos como «disidentes», visitaron ayer las instalaciones de La Máquina en La Noria, donde se reunieron con Jaime Ordiales.



Por declaraciones a la prensa, hasta hace unos días, jugadores y cuerpo técnico seguían considerando a Billy como su presidente. Incluso, previo a algunos partidos mostraron mantas en solidaridad con él. Una de ellas corresponde a la jornada dos del torneo Guardianes 2020 contra Puebla, en el estadio Cuauhtémoc.



Ordiales rindió cuentas a los consejos sobre la parte administrativa, explicó cuáles son los contratos vigentes y a renovar. Habló de manera general respecto de las finanzas del equipo, los requerimientos de pago y un poco de la parte deportiva, aseguró Guillermo Barradas, abogado de Marín y Velázquez.



Afirmó que Ordiales reconoció a los consejos de Administración y Vigilancia en la toma de las riendas del equipo. «Fue un encuentro muy cordial», dijo el abogado. Subrayó que Velázquez y Marín le dieron su voto de confianza a Jaime, quien por el momento seguirá al frente del plantel, porque pareciera que ha hecho un buen trabajo.



Indicó que sus representados ya tienen el control parcial de las cuentas de la empresa cementera, pese a que no se encontraron los aparatos tokens para manejar los fondos financieros cuando tomaron hace unos días el corporativo en Periférico Sur.



’No estaban los dispositivos, pero quienes se los llevaron sólo lograron dispersar una parte del dinero, otra se logró retener. Sí movieron ciertas cantidades a una empresa que desconocemos y pareciera no tener relación con la Cooperativa; ya se denunció la acción’, precisó el abogado Barradas.



En un video que circuló en redes sociales se muestra un breve diálogo entre Ordiales y los dirigentes de los consejos de Administración y Vigilancia en La Noria.



’Jaime, aquí estamos para ofrecer todo el apoyo de la Cooperativa al equipo, tenemos una gran afición en México y en el extranjero. Sabemos que la empresa también tiene un prestigio muy grande, el club es una de nuestras banderas, por lo cual les deseamos mucha suerte y que ganen en el partido del sábado (ante Ciudad Juárez)’, dijo José Antonio Marín.



«Gracias, esperemos que así sea toda la temporada», correspondió Jaime Ordiales.



Hasta la noche de ayer, la Cooperativa Cruz Azul, que respalda a Billy Álvarez no dio a conocer postura alguna oficial respecto de la visita de los disidentes a La Noria. No obstante, el vocero Jorge Hernández sostuvo que se mantiene la convocatoria para la Asamblea General de la Cooperativa el 26 de agosto.



Aparte de Billy, fueron giradas órdenes de aprehensión contra Mario Sánchez, director financiero de la Cooperativa; Eduardo Borell, director jurídico; Víctor Garcés, exdirectivo de la cementera, y del abogado Ángel Junquera.