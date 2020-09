Reunion de los diputados Azucena Cisneros con Colectivo de Periodistas y analizar la Ley de Proteccion a Periodistas del Edomex

Durante la reunión con la diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Azucena Cisneros Coss y al diputado Faustino de la Cruz Pérez.



El Colectivo de Periodistas del EdoMéx, explicó a Azucena Cisneros las propuestas de cambio y mejora que desde octubre de 2019 le hicieron a la propuesta de iniciativa de ley de protección de periodistas que se discute en el Congreso mexiquense y que a decir de la legisladora, sería aprobada en este periodo de sesiones que inició este sábado.



Esta es la tercera reunión que sostienen integrantes del Colectivo de Periodistas del Estado de México con los grupos parlamentarios representados en el Congreso. Esta vez justamente con Morena y con la diputada promovente de la iniciativa.



Cabe destacar que el colectivo habría diálogado en días anteriores con con las bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI).



Adriana Tavira, Alejandro Carrillo, Héctor Peñaloza, José Nader, Abiud Hernández, Mucio Gómez y Andrés Solis explicaron a Cisneros Coss y De la Cruz Pérez al respecto de las leyes de protección que no habrá una verdadera protección si antes no se garantiza el ejercicio de la actividad profesional, la cual, insistieron, debe tener reconocimiento como una actividad de interés público que debe ser protegida y tutelada por el Estado.



En la explicación aclararon que una mala definición de periodista amenaza con distraer el verdadero espíritu de la ley, al darle reconocimiento legal a personas que en los hechos no ejercen ninguna labor periodística y sólo ejercen su legítimo derecho a expresarse libremente.



El grupo de periodistas del Colectivo recordó a congresistas de Morena que sus propuestas han sido el resultado de años de trabajo y de diálogo entre diversos sectores del gremio en todas las regiones de la entidad y que se recogieron en un documento que fue entregado a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado el 24 de octubre de 2019.



En reunión de trabajo realizada este sábado en la sede del Congreso, la diputada Azucena Cisneros y su correligionario Faustino de la Cruz escucharon las explicaciones en torno a las propuestas que el Colectivo hace al proyecto para enriquecer el proyecto de iniciativa presentado el pasado 6 de agosto, en aras de contar con el mejor marco jurídico que proteja el ejercicio profesional del periodismo y a las personas que lo ejercen, así como de aquellas personas que participan en el proceso de información.



La meta es, aclararon periodistas, garantizar el derecho de la sociedad a recibir información veraz, oportuna y útil.



Por ello el Colectivo destacó la responsabilidad de que la ley promueva también mejores prácticas periodísticas y la profesionalización permanente de quienes ejercen el periodismo, lo que contribuirá a reducir las vulnerabilidades que enfrenta el gremio y promover acciones para prevenir actos violentos.



A la propuesta de adiciones y mejoras al proyecto de la diputada Cisneros Coss, el Colectivo agregó también la propuesta de reformar el Código Penal del Estado de México, para incluir delitos específicos contra periodistas y contra la libertad de expresión e información.



En la reunión la legisladora morenista dijo que ha escuchado diversas voces de diversos sectores y mostró su disposición de incluir las propuestas del Colectivo en aras de tener una mejor ley.



Además Cisneros Coss puntualizó que ha escuchado a diversos grupos de periodistas y organizaciones de derechos humanos y confió en que sea en este periodo legislativo cuando pueda aprobarse la ley de protección integral de periodistas y personas defensoras de derechos humanos del Estado de México, para evitar que el año electoral vuelva a dejar su proyecto en espera de aprobación.