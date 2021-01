Reunión de Mario Moreno y Alejandro Moreno

(Carta a Don Héctor)



• Mario Moreno, un candidato triunfador: Sebas





LA GRÁFICA ES MÁS QUE ELOCUENTE. Mario Moreno Arcos, el precandidato del PRI a la gubernatura del estado, sonriente y feliz junto al presidente del comité ejecutivo nacional de su partido, Alejandro Moreno Cárdenas, quien también se muestra feliz y además lo abraza como muestra de la amistad que tienen. Y sin duda tienen motivos felices y contentos: las últimas encuestas levantadas en Guerrero muestran que el estado seguirá siendo gobernado por el PRI.



POR CIERTO, resulta más que interesante lo dicho por el expresidente estatal del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez, exdiputado federal y exdiputado local, y actualmente dirigente del PT en Guerrero. Hombre forjado en la izquierda, la de adeveras, de la que es referente, no sólo por conocer sus entrañas, sino porque también ha tomado decisiones en ella, indudablemente que sabe lo que dice cuando habla de ello.



Alejado por más de un mes de la vida política, como consecuencia del Covid-19, De la Rosa Peláez no sólo dedicó el tiempo para recuperarse y a cuidar de su salud, sino también a analizar el escenario político en el estado. Este jueves, en entrevista con el periodista Luis Flores, no sólo habla de los bloques o alianzas electorales, de sus pleitos internos, sino también de sus aspirantes, y sin pelos en la lengua, del precandidato del PRI a la gubernatura del estado, Mario Moreno Arcos, de quien dice es un candidato ganador.



Conciente del peso de sus palabras, y más allá de su militancia puntualiza: El PRI ha elegido al mejor candidato que tenía, al igual que hace seis años. Mario Moreno Arcos le garantiza al PRI unidad interna. Ya lo ha demostrado. Con una gran fortaleza frente al del PRD. Y frente a Morena, el PRI se presenta con una gran capacidad política.



Más aún: El PRI presenta a su candidato con prestigio político, como un triunfador. Sin ninguna elección perdida en cada una de las que ha participado. Como un candidato con experiencia para gobernar. Es decir, el PRI viene con una situación de ventaja. Con un Mario Moreno que unifica a su partido, que se presenta como un candidato triunfador.



Mario Moreno Arcos es, de acuerdo a Sebastián de la Rosa, un candidato ganador, por eso lo lanzó. Porque gana elecciones, puntualiza.



Más allá de su militancia, dice, tiene derecho de decir lo que piensa. Y en este sentido, puntualiza que el PRI inició ganando el proceso electoral, primero al construir la alianza que mantiene con el PRD, del cual será cabeza en la elección, y segundo porque ha logrado mantener su unidad interna. Más, aun, señala, el PRI ha hecho gala de su experiencia política y capacidad para organizarse, eligiendo además al mejor de sus aspirantes como su candidato, en referencia a Moreno Arcos, de tal forma que el del PRD, con quien va en alianza, no tiene nada qué hacer.



En el otro bloque, el que encabeza Morena, lamentó que este partido no sea el ejemplo que pregonó en un principio. El pleito fratricida entre sus aspirantes, que demuestra la ambición por el poder, no sólo es lamentable, sino que los desnuda tal cual son. Más aún, Morena, el partido del Presidente de la República, tiene una militancia reducida, la más pequeña del país, incluso inferior que la que tiene el PT.



Por si fuera poco, afirma el hoy petista, se avizora una desbandada en Morena, principalmente de aquellos que no serán candidatos, de ahí que se estén acercando a los diferentes partidos, incluyendo al PT para cumplir sus aspiraciones políticas, lo que pone de manifiesto su ambición por el poder.



En suma, mientras el PRI consolida su alianza con el PRD, por el otro lado Morena destruye la que formalizó con sus aliados. Por un lado hay oficio político y por el otro inexperiencia, e incluso para resolver sus diferencias internas.



El PRI ha demostrado capacidad y oficio político para el ejercicio del poder, concluye.



Hay que decirlo. Se puede estar de acuerdo o no con Sebastián de la Rosa Peláez, pero lo que nadie puede negarle, ni regatearle, es su capacidad de análisis, de autocrítica y de decir lo que piensa. Es indudable que sabe lo que dice y por qué lo dice. Y ello, más allá de las críticas en su contra.



Mario Moreno es un candidato con prestigio político; es un candidato ganador, dice quien conoce las entrañas de la izquierda, no para quedar bien con el candidato, o precandidato priísta, sino como consecuencia de un análisis frío, desnudando además la guerra interna en Morena, cuyo candidato, de quedar el que fue designado, llegará a la contienda diezmado, apaleado por sus propios compañeros, como resultado de la ambición del poder que tienen.



