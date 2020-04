Reunión del gobernador con ediles de municipios turísticos; anuncia la instalación en sesión permanente de la Mesa para la Construcción de la Paz

www.guerrero.com



ACAPULCO. 01 abril, 2020.- En el marco de la reunión con alcaldesas y alcaldes de municipios con vocación turística, el gobernador Héctor Astudillo Flores expresó que en respuesta a la contingencia generada por la pandemia de COVID-19, se instaló en sesión permanente la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y en la cual se alinearán las acciones preventivas para cerrar las ventanas de propagación e incremento de contagios.



En este sentido, Astudillo Flores manifestó: ’Les pido a todos que nos mantengamos en comunicación, estamos viviendo un momento muy difícil sin duda, la toma de decisiones es el reto, lo peor es no tomar decisiones, estoy convencido que en la medida que vayamos juntos, todos y todas las cosas tendrán mayor fortaleza para enfrentar los tiempos difíciles’.



Ante los ediles Acapulco, Adela Román Ocampo, de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, de Taxco, Efrén Parra Gómez, de Zihuatanejo, Jorge Sánchez Allec, de San Marcos, Tomás Hernández Palma, de Iguala, Antonio Jaimes Herrera, de Petatlán, Esteban Cárdenas Santana y de Tecpan, Yasir Deloya, el Ejecutivo estatal les informó sobre los acuerdos y acciones establecidas por la Federación en la Fase 2 de la contingencia por coronavirus



Entre las medidas que se tomaron: Se detiene la obra pública y privada, la actividad minera, se cancelan todos los eventos de carácter religioso con motivo de la Semana Santa, es un acuerdo tomado con los obispos y los integrantes del Consejo Interreligioso en el Estado.



También se determinó no aceptar la llegada de ningún crucero a nuestros puertos en los próximos días, especialmente el proveniente de San Diego, California, ’Celebrity’.



Astudillo Flores, indicó que lavarse las manos frecuentemente ha aumentado el uso de agua potable hasta un 20%, por ello, solicitó al gobierno federal una política que permita a los organismos de agua, bombear sin la preocupación de que CFE corte el suministro o que los recibos que lleguen sean demasiado altos.



El gobernador destacó que en la reunión con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, se informó que no están autorizadas las pruebas rápidas para detectar el coronavirus, solamente los laboratorios oficiales, en el caso de Guerrero el Laboratorio Estatal en Acapulco.



El gobernador Héctor Astudillo, consideró que los ayuntamientos deben ajustar sus presupuestos e impulsar un Plan Alimentario, por lo que propuso este sistema al 2X1 con los alcaldes presentes en apoyos alimentarios.



En su intervención, el comandante de la Novena Región Militar, Juan Manuel Rico Gámez, indicó que continuará el perifoneo con el apoyo de los batallones de Infantería en todo el estado para concientizar a la población a mantenerse en casa ante esta contingencia por coronavirus.



El comandante de la Octava Región Naval, Francisco Limas López, dijo que se cuenta con la unidad del Hospital Naval con seis unidades de cuidados intensivos, respiradores para atender la contingencia, se habilita un edificio como centro de aislamiento voluntario para quienes dieron positivos.



Por su parte, el Coordinador Estatal de la Guardia Nacional, Antonio Ramos Argüello, indicó que en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria, el mayor riesgo que se percibe, es la falta de participación ciudadana que se puede traducir en desobediencia civil generalizada en contra de las medidas para su propia seguridad.